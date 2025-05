Glaucome : des suppléments vitaminiques pour ralentir la progression ?

L'ESSENTIEL L’homocystéine rétinienne élevée est une caractéristique pathogène du glaucome.

Plus précisément, les taux élevés de cet élément naturel du métabolisme de l'organisme n’avaient pas d’impact sur la progression de la maladie oculaire.

La prise orale de vitamines B6, B9, B12 et de choline a un effet neuroprotecteur chez les rongeurs.

En cas de glaucome, provoqué par une pression élevée dans l'œil, le nerf optique est progressivement endommagé, ce qui entraîne une perte de vision et, dans le pire des cas, la cécité. Afin de faire baisser la pression dans l’œil, les patients ont recours à des gouttes pour les yeux, un traitement au laser ou une intervention chirurgicale. Problème : l'effet est variable. Dans une nouvelle étude, publiée dans la revue Cell Reports Medicine, des chercheurs du Karolinska Institutet (Suède) ont donc tenté de trouver une solution pour les personnes souffrant de glaucome. Pour cela, ils se sont intéressés au rôle de l'homocystéine, un élément naturel du métabolisme de l'organisme, afin de mieux comprendre cette pathologie oculaire.

L'homocystéine, un spectateur dans le processus du glaucome

Dans le cadre des travaux, l’équipe a analysé les voies métaboliques impliquant l'homocystéine chez des rongeurs et des êtres humains atteints de glaucome. Selon les observations, l'homocystéine est un spectateur dans le processus de la maladie, et non un acteur. En effet, les taux élevés d'homocystéine dans le sang des patients n'étaient pas liés à la rapidité de l'évolution de la maladie. En outre, le glaucome n'était pas plus fréquent chez les personnes génétiquement prédisposées à former des taux élevés d'homocystéine. Même constat chez les animaux, dont la maladie ne s’aggravait pas lorsqu’ils ont reçu des niveaux élevés d'homocystéine. "L'altération des niveaux d'homocystéine peut révéler que la rétine a perdu sa capacité à utiliser certaines vitamines nécessaires au maintien d'un métabolisme sain. C'est pourquoi nous avons voulu savoir si des suppléments de ces vitamines pouvaient protéger la rétine", a déclaré James Tribble, auteur des recherches.

Glaucome : les vitamines B6, B9, B12 et la choline ont des propriétés neuroprotectrices

Lors d'expériences sur des souris et des rats, les scientifiques ont administré des suppléments de vitamines B6, B9 et B12, ainsi que de la choline. L'effet a été positif. Chez les souris atteintes d'un glaucome à développement plus lent, les lésions du nerf optique ont été complètement stoppées. Chez les rats, qui présentaient une forme plus agressive de la maladie avec une progression plus rapide, la maladie a été ralentie. "Les résultats sont si prometteurs que nous avons lancé un essai clinique, avec des patients déjà recrutés à l'hôpital ophtalmologique St. Erik de Stockholm", a conclu James Tribble.