Glaucome : un taux élevé de «bon cholestérol» pourrait augmenter le risque

L'ESSENTIEL Un taux élevé de HDL (bon cholestérol) est associé à un risque accru de glaucome.

Les personnes ayant un taux élevé de cholestérol LDL (mauvais cholestérol) sont moins susceptibles de souffrir de cette pathologie, qui endommage le nerf optique et peut entraîner une perte irréversible de la vue ou une cécité totale.

Ces associations observées ne persistent que chez les personnes âgées de plus de 55 ans.

Le cholestérol est une molécule de la famille des lipides. Afin d’être acheminé depuis le foie vers les cellules qui en ont besoin, partout dans le corps, le cholestérol voyage dans le sang à l’intérieur de "véhicules" nommés LDL, pour low density lipoproteins ou lipoprotéines de petite densité. Selon l’Inserm, d’autres véhicules sont chargés de collecter les molécules de cholestérol "usagées" ou superflues, et de les rapporter au foie pour recyclage ou élimination. Il s’agit des HDL (pour hight density lipoproteins ou lipoprotéines de haute densité). "S’il n’existe qu’une seule sorte de cholestérol, son impact sur notre organisme dépend donc du véhicule qui le transporte. Associé aux LDL et en excès, le cholestérol va finir par abîmer et boucher nos vaisseaux, élevant ainsi le risque de maladies cardiovasculaires. On parle alors de 'mauvais cholestérol'. Mais lorsqu’elles sont transportées dans des HDL, les molécules de cholestérol ne sont plus nuisibles, d’où leur surnom de 'bon cholestérol'", peut-on lire sur son site.

Plus de "bon cholestérol", plus de risque de développer un glaucome

Récemment, des chercheurs de l’université Sun Yat-sen (Chine) ont voulu examiner les liens entre les mesures de lipides sériques (cholestérol à lipoprotéines de haute densité (HDL-C), cholestérol à lipoprotéines de basse densité (LDL-C), cholestérol total (TC) et triglycérides (TG)) et le glaucome, à savoir une maladie chronique de l’œil caractérisée par des lésions du nerf optique. Cela fait suite à de précédentes recherches montrant que des niveaux anormalement élevés de lipides dans le sang sont associés à la dégénérescence maculaire et à la rétinopathie diabétique, mais également peut-être au glaucome. Dans le cadre de travaux, publiés dans la revue British Journal of Ophthalmology, l’équipe s’est appuyée sur les données de 400.229 personnes âgés de 40 à 69 ans retrouvées dans la UK Biobank. Les adultes ont tous répondu à un questionnaire et ont subi une série d'analyses sanguines standard, notamment pour mesurer les lipides dans le sang.

Durant le suivi de 14 ans, 6.868 participants, soit près de 2 %, ont développé un glaucome. Les volontaires touchés avaient tendance à être plus âgés et à avoir un rapport taille-hanche plus élevé qui indique une obésité abdominale. Les patients étaient aussi plus susceptibles d'être d'anciens fumeurs et de prendre des statines, et présentaient une prévalence plus élevée de diabète, d'hypertension artérielle et de maladies cardiovasculaires. Les résultats ont montré qu’ils avaient un taux de cholestérol HDL (bon cholestérol) plus élevé. "Chaque augmentation d'un écart-type du risque génétique de HDL était associée à un risque de glaucome plus élevé de 5 %." Paradoxalement, le "mauvais" cholestérol (LDL), généralement considéré comme nocif pour la santé, était lié à un risque plus faible (8 %) de glaucome.

Les personnes de plus de 55 ans sont les plus concernées par cette association

Selon les auteurs, ces associations observées n'ont persisté que chez les personnes âgées de plus de 55 ans. Aucune association significative n'ayant été observée chez les personnes âgées de 40 à 55 ans. Les résultats ont également été influencés par le sexe et le type de glaucome. Étant donné que cette étude est observationnelle, aucune conclusion ne peut être tirée quant à la relation de cause à effet. Cependant, elle "remet en question les paradigmes existants sur le ‘bon’ et le ‘mauvais’ cholestérol en relation avec la santé oculaire. Cela pourrait inciter à réévaluer les stratégies de gestion des lipides chez les patients présentant un risque de glaucome. (…) D'autres études sont nécessaires pour étudier les mécanismes à l'origine de ces associations."