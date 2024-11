Glaucome : la variabilité de la pression artérielle est liée à une perte de vision accélérée

L'ESSENTIEL Dans le cadre d’une récente étude, des chercheurs américains ont évalué 1.674 yeux de 985 personnes souffrant d'un glaucome suspecté ou confirmé.

Une plus grande variabilité de la tension artérielle est significativement associée à une perte plus rapide de la vision périphérique.

Désormais, les auteurs veulent déterminer si les changements vasculaires sont une cause ou une conséquence de cette maladie chronique de l’œil.

En France, le glaucome touche 1 à 2 % de la population de plus de 40 ans et environ 10 % après 70 ans. Cette maladie chronique de l’œil est caractérisée par la destruction progressive du nerf optique sous l’influence de plusieurs facteurs. Plus précisément, les terminaisons nerveuses du nerf optique sont abîmées au niveau de la rétine et le nerf optique perd progressivement ses fibres. Il en résulte une atteinte progressive du champ de vision, soit l’espace que voit l’œil se réduisant petit à petit. "La vision disparaît sur les côtés et du côté du nez mais la vision au centre est longtemps conservée. Si les lésions progressent, la vision centrale disparaît, conduisant à la cécité", selon l’Assurance maladie.

Glaucome : la pression artérielle et le champ visuel de 985 patients ont été évalués

Dans une nouvelle étude, l'altération de l'autorégulation du système vasculaire (flux sanguin tissulaire) est proposée comme un autre facteur clé de la progression du champ visuel chez les patients atteints de glaucome. Pour déterminer si les changements vasculaires sont liés à l’évolution de la pathologie, des scientifiques de l’université de Californie à San Diego (États-Unis) ont évalué 1.674 yeux de 985 personnes souffrant d'un glaucome suspecté ou confirmé. Les participants ont subi des tests de pression artérielle et de champ visuel de novembre 2000 à décembre 2022. "La moyenne et l'écart-type des pressions artérielles systolique et diastolique ont été calculés pour chaque participant", a précisé l’équipe.

Plus la tension artérielle est variable, plus la perte de la vision périphérique est rapide

Les résultats, publiés dans la revue JAMA Ophthalmology, ont montré qu'une plus grande variabilité de la tension artérielle était significativement associée à une perte plus rapide de la vision périphérique, tandis qu'une pression artérielle moyenne plus élevée montre une tendance à l'association avec une perte plus rapide du champ visuel. Selon les auteurs, une plus grande variabilité de la tension artérielle combinée à une pression artérielle moyenne ou à une pression intraoculaire plus élevée était liée à une accélération des variations de l'écart moyen annuel de la pression artérielle moyenne et de la pression artérielle diastolique. Face à ces données, les chercheurs veulent déterminer prochainement si les changements vasculaires sont une cause ou une conséquence de la maladie.