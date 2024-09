Glaucome, DMLA : une thérapie génique montre des résultats prometteurs

L'ESSENTIEL La nouvelle thérapie génique de l'équipe de Trinity utilise un virus "approuvé" pour administrer un gène amélioré (eNdi1). Son but est de stimuler l’activité mitochondriale et améliorer l'oxygénation des cellules de l'oeil.

Elle s'est révélée efficace contre le glaucome lors de tests avec des animaux et des cellules humaines.

Elle a également de bons résultats dans les cas de DMLA.

En France, environ 800.000 personnes ont reçu un diagnostic de glaucome et 1,5 million de DMLA. Ces patients voient leur quotidien fortement complexifié par ces troubles oculaires. Un nouvel espoir s’offre à eux : les scientifiques du Trinity College de Dublin ont mis au point une thérapie génique prometteuse pour soigner ces maladies.

Leurs travaux ont été publiés dans la revue International Journal of Molecular Genetics.

Glaucome : la thérapie génique améliore les performances des cellules oculaires

La nouvelle thérapie génique repose sur un virus approuvé pour administrer un gène amélioré (eNdi1) développé par l’équipe de Trinity College. L’objectif : stimuler l’activité mitochondriale (les mitochondries sont des générateurs d’énergie cellulaire responsables de la production d’ATP) et réduire le taux de dérivés réactifs de l'oxygène (espèces chimiques oxygénées pouvant provoquer des dommages cellulaires).

Ce traitement, qui a fait ses preuves pour la DMLA dans une précédente recherche, se révèle aussi bénéfique pour le glaucome. "Plus précisément, la thérapie a protégé les « cellules ganglionnaires de la rétine » (RGC) clés qui jouent un rôle important dans la vision et a amélioré leur fonction dans un modèle animal de glaucome. Dans les cellules rétiniennes humaines, l’administration de la thérapie génique a augmenté la consommation d’oxygène et la production d’ATP, indiquant une amélioration des performances cellulaires", expliquent les auteurs dans leur communiqué.

Glaucome : la thérapie a un réel potentiel

Pour les chercheurs, leurs travaux montrent que leur thérapie génique peut être une option de traitement intéressante, surtout pour les patients ne répondant pas soins actuels (gouttes oculaires, chirurgie, thérapie au laser) et/ou souffrant d’effets secondaires graves.

"Le besoin de meilleures options de traitement nous a inspiré et motivé à continuer de développer des thérapies géniques, et nous sommes ravis des promesses qu'elles représentent", explique Dr Sophia Millington-Ward, première auteure de l'étude.

Sa collègue Jane Farrar ajoute : "Le développement de thérapies géniques largement applicables à un grand nombre de patients est particulièrement important, compte tenu des coûts de développement élevés associés à chaque thérapie. Nous avons ici mis en évidence que cette thérapie a un réel potentiel pour stimuler la fonction mitochondriale dans le glaucome."