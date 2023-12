Glaucome : les signes à surveiller

L'ESSENTIEL Le glaucome est une maladie chronique de l'œil due à des lésions du nerf optique.

Au début, cette pathologie est souvent silencieuse.

À partir de 40 ans, il est recommandé de consulter régulièrement un ophtalmologue pour des contrôles de routine.

En France, environ 800.000 personnes sont traitées pour un glaucome, selon l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm). Il s’agit d’une maladie chronique de l’œil due à des lésions du nerf optique. Ces dernières sont principalement causées par une pression trop importante à l’intérieur de l’œil.

Le glaucome, une maladie sans douleur au début

Le glaucome se développe souvent sans douleur ni autre signe, ce qui rend son diagnostic difficile. Une étude récente menée à l'Université de Göteborg en Suède montre d’ailleurs que la moitié des personnes âgées de 70 ans atteintes de glaucome l’ignorait. En France, l’Inserm estime que 400.000 à 500.000 personnes en seraient atteintes sans le savoir.

Si la maladie est souvent silencieuse, l’Assurance Maladie note que plusieurs symptômes peuvent être révélateurs d’un glaucome déjà évolué :

des douleurs au niveau des yeux ;

; un brouillard visuel épisodique ;

; une baisse de la vision, notamment sur les côtés.

Si vous - ou une personne de votre entourage - souffrez de l’un de ces troubles, il faut consulter rapidement un ophtalmologue.

Par ailleurs, certains comportements peuvent aussi révéler des signes de malvoyance. Comme la vision diminue progressivement sans que le malade ne s’en rende compte, il adapte ses habitudes. Ainsi, si un proche adopte les comportements suivant, incitez-le aussi à prendre rendez-vous :

faire moins d’activités ;

se rapprocher de la télévision pour la regarder, voire ne la regarder plus du tout ;

regarder en face en tournant la tête de côté ;

ne plus lire ou cuisiner ;

ne pas arriver à retrouver un objet ;

si le soleil l'éblouit facilement à l’extérieur ;

si la personne, en intérieur, préfère l’obscurité ;

à l’inverse, si elle a besoin de beaucoup de lumière pour une activité de près.

Glaucome : des facteurs de risques à surveiller

L’Assurance Maladie recommande de consulter régulièrement un ophtalmologue à partir de quarante ans.

De plus, il est important d'avoir un suivi lorsqu'on présente certains facteurs de risques du glaucome comme une prédisposition familiale, une myopie, des problèmes oculaires (décollement de rétine opéré, uvéite, traumatisme oculaire, malformation oculaire), une peau noire, une prise à long terme de corticoïdes.

Le but est de dépister le glaucome le plus tôt possible car cette maladie peut conduire à une cécité si elle n'est pas traitée.