Débuter la journée par une activité physique, c’est bon pour le cerveau des enfants

L'ESSENTIEL Chez les jeunes en surpoids et obèses, les comportements matinaux individuels n’ont pas d’impact sur le cerveau.

Cependant, la combinaison d'activités matinales actives, notamment des trajets domicile-école actifs et d'une activité physique avant l'école, est liée aux indicateurs globaux et spécifiques du faisceau longitudinal supérieur de la substance blanche.

Ces indicateurs de la substance blanche, un tissu composé de fibres nerveuses, sont liés au bonheur.

Pour favoriser le bien-être et la santé cérébrale des enfants, ils doivent pratiquer une activité physique, et ce dès le réveil. C’est ce que suggère une étude, publiée dans la revue European Child & Adolescent Psychiatry. Dans le cadre de celle-ci, les chercheurs de l’université de Grenade (Espagne) ont examiné les associations entre les habitudes matinales individuelles et combinées, comme les trajets actifs jusqu’à l'école, l’activité physique avant l'école, le petit-déjeuner et le sommeil réparateur, et la microstructure de la substance blanche. Pour rappel, cette partie du cerveau est le tissu composé de fibres nerveuses qui forme le réseau de communication du cerveau, permettant la transmission de l'information et la coordination de diverses fonctions. En outre, ils ont voulu déterminer si les résultats associés à cette microstructure étaient liés à la santé mentale chez les jeunes.

Évaluer le lien entre les habitudes matinales et la santé cérébrale et mentale

Pour mener à bien les travaux, l’équipe a recruté 103 enfants, âgés de 8 à 11 ans, en surpoids ou obèses. En remplissant un questionnaire, ces derniers ont fourni des informations sur leurs habitudes matinales et donné des indications sur leur santé mentale (par exemple, bonheur, estime de soi, optimisme, émotions positives et négatives, stress, dépression et anxiété). Les participants ont également subi une imagerie par résonance magnétique (IRM) utilisant l'imagerie du tenseur de diffusion, qui mesure la diffusion des molécules d'eau dans les tissus cérébraux, afin d'obtenir des informations sur l'organisation microstructurale des faisceaux de substance blanche. Les scientifiques ont analysé diverses mesures liées à l'intégrité et à l'organisation des fibres nerveuses et ont utilisé la tractographie probabiliste des fibres pour cartographier les voies de la substance blanche dans le cerveau.

Combiner les activités matinales actives pour une meilleure microstructure de la substance blanche

Examinées indépendamment, les habitudes matinales n'étaient pas liées à la microstructure de la substance blanche. Cependant, la combinaison des habitudes matinales était associée à une meilleure intégrité structurelle du tissu cérébral et de la myéline, à savoir la substance qui isole les fibres nerveuses. Selon les auteurs, les enfants qui pratiquaient davantage d'activités matinales présentaient une anisotropie fractionnelle plus élevée (indiquant une meilleure intégrité du tissu cérébral) et une diffusivité radiale plus faible (indiquant une meilleure intégrité de la myéline) dans la région du faisceau longitudinal supérieur du cerveau. De plus, les jeunes présentant une meilleure intégrité du tissu cérébral et de la myéline avaient tendance à être plus heureux.