Activité physique : les amis aident à rester motivé

L'ESSENTIEL Des recherches suggèrent que poursuivre des objectifs avec un ami pourrait les rendre plus réalisables.

L'étude montre que les personnes qui vont à la salle de gym avec un ami augmentent leur fréquentation de 35 %.

Pour l'équipe, ces résultats montrent les avantages de rendre les comportements souhaités sociaux pour promouvoir le changement sur la durée.

Si vous souhaitez être plus actif ou vous mettre au sport, trouvez des amis pour aller à la salle de gym avec vous. Une étude, publiée dans Management Science le 17 avril 2024, montre qu’ils aideront à atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés.

Lien social : les amis poussent à tenir ses objectifs

Pour atteindre un objectif personnel, faut-il faire cavalier seul ou faire équipe avec un ami ? Trois chercheuses américaines ont voulu connaître la réponse à cette question. Pour cela, elles ont étudié le comportement de 774 membres d’un gymnase pendant 4 semaines. Pour la moitié d’entre eux, une carte-cadeau Amazon de 1 $ était offerte à chaque venue dans la salle. L’autre groupe ne recevait la récompense que s’ils venaient en même temps que leur ami. Ces derniers devaient donc s’organiser et s’entendre pour venir au même moment.

Résultat : les personnes qui recevaient un paiement uniquement lorsqu’elles allaient au gymnase avec leurs amis ont doublé la fréquence à laquelle elles y allaient ensemble et ont augmenté leurs visites globales au gymnase de 35 %.

L’équipe a conclu que les coûts logistiques liés à la coordination avec quelqu'un d'autre étaient éclipsés par deux avantages. Premièrement, les participants appréciaient davantage leurs visites lorsqu’ils retrouvaient leur ami, ce qui rendait les visites futures plus probables. Deuxièmement, un sentiment de responsabilité apparaissait.

"Notre étude identifie deux types de responsabilité", précise Rachel Gershon de Berkeley Haas School of business, une des trois responsables de l’étude. "Les gens se sentent responsables envers leurs amis, car ils veulent qu'ils obtiennent la récompense. De plus, ils peuvent aussi avoir des soucis de réputation, parce que leurs amis auraient une moins bonne opinion d'eux s'ils ne donnaient pas suite."

Les moins sportifs en profitent davantage

Par ailleurs, aller à la gym avec un camarade semblait être plus bénéfique à ceux qui faisaient moins d'exercice. Plus précisément, parmi les deux partenaires, celui qui faisait de l'exercice le plus fréquemment avant l'étude affichait une augmentation de la fréquence de ses visites. Mais l’ami le moins actif avant l'étude présentait une hausse du nombre de visites à la salle encore plus importante.

Les chercheuses ont mis en lumière un autre point étonnant : plus de 8 participants sur 10 ont indiqué qu’ils préféraient ne pas avoir à coordonner leurs visites avec un ami, s’ils avaient le choix. "Cela suggère que les gens pourraient facilement voir les inconvénients des visites coordonnées, mais ne pas reconnaître les avantages potentiels, allant de l'augmentation de la motivation à la création de liens sociaux plus forts", ajoutent les auteures dans leur communiqué.

Pour les chercheurs, leurs résultats montrent les avantages de faire appel aux liens sociaux pour promouvoir les comportements souhaités et accroître l’engagement des gens.