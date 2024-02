Avoir beaucoup d'amis au collège protège la santé mentale

L'ESSENTIEL Les adolescents ayant davantage d'amitiés ont tendance à ressentir moins d'anxiété et moins de symptômes dépressifs.

Le fait d'avoir beaucoup d’amis à l'école semble avoir un effet protecteur contre les problèmes de santé mentale, selon une nouvelle étude menée aux Pays-Bas.

La recherche a porté sur 423 élèves néerlandais âgés de 11 à 15 ans. Les participants ont été invités à énumérer jusqu'à 15 camarades de classe qu'ils considéraient comme des amis. Les chercheurs ont ensuite comparé les réponses afin d'identifier les amitiés réciproques (lorsque deux adolescents se désignent mutuellement comme amis) et les amitiés non réciproques.

Les participants ont également effectué des évaluations psychologiques sur leur potentielle anxiété (à l'aide du Social Anxiety Questionnaire for Adolescents) et sur leur potentielle dépression (à l'aide du Beck Youth Inventory).

Santé mentale : avoir beaucoup d'amis au collège protège de la dépression

Les résultats des analyses ont montré que les adolescents ayant davantage d'amitiés réciproques avaient tendance à ressentir moins d'anxiété et moins de symptômes dépressifs. En revanche, un plus grand nombre d'amitiés non réciproques était associé à des manifestations anxiodepressives plus importantes.

Les scientifiques pensent que ce lien dépend de la réponse émotionnelle et cognitive de l'adolescent au nombre d'amis, et non du nombre objectif d'amis.

"Les adolescents ayant moins d'amitiés réciproques avec leurs camarades de classe ont exprimé un désir plus fort d'avoir plus de liens de ce type", complètent les chercheurs.

Leur article a été publié dans le Journal of Youth and Adolescence.

Santé mentale : les adolescents français manquent-ils d'amis ?

En 2022, 53 % des adolescent français souffraient de symptômes d’anxiété ou de dépression. "La santé mentale des Français est toujours dégradée en 2023, une tendance constante depuis septembre 2020. Cette dégradation concerne plus particulièrement les adolescents (11-17 ans) et les jeunes adultes (18-24 ans)", explique Santé Publique France.

"La dépression et l’anxiété peuvent avoir un fort impact sur le quotidien", poursuit l’agence de santé.

Un épisode dépressif caractérisé (EDC) se traduit par une association de symptômes ressentis et cliniques précis qui perturbent les activités habituelles. La dépression peut survenir à tous les âges de la vie (bébés, enfants, adolescents, adultes, personnes âgées), avec des manifestations qui varient selon l’âge.

"De même, des états de stress ou d’anxiété peuvent émerger à certaines périodes de la vie mais ces symptômes ne constituent un diagnostic de trouble anxieux que s’ils persistent pendant au moins six mois et entravent le fonctionnement habituel de la vie quotidienne", concluent les experts.