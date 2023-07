Les amis peuvent-il remplacer un psychologue ?

L'ESSENTIEL Les amis peuvent être source de soutien mais leur capacité d'écoute et leurs conseils ont des limites.

Un psychologue professionnel maintient une distance émotionnelle qui permet d'être mieux guidé.

L'objectif du psychologue est de vous aider à trouver vos propres solutions.

S'il est important d'avoir des amis proches avec qui partager ses joies et ses peines, il est aussi crucial de comprendre les limites de l'amitié. Chacun a son rôle spécifique et l'aide d'un professionnel approprié peut éviter de les surcharger.

Les limites de nos amis

Si bien sûr les amis sont une source inestimable de soutien émotionnel, et que leur présence et leur écoute active peuvent soulager le stress et nous aider à relativiser nos problèmes, leurs conseils ont aussi des limites. Ils peuvent être teintés de leur propre expérience qui ne s'appliquent pas forcément à notre situation.

De plus, attendre d'eux une libération émotionnelle totale peut être problématique puisqu'ils ne sont pas toujours dans les bonnes conditions pour nous écouter et peuvent se sentir submergés par un fardeau difficile à porter.

Ce n'est pas à eux de résoudre nos problèmes

S'ils peuvent bien sûr offrir un rôle de soutien, d'écoute et de conseil, leur objectif n'est pas de résoudre les problèmes à notre place, mais plutôt de nous encourager à trouver nos propres solutions. Un psychologue quant à lui a les compétences nécessaires pour fournir des outils et des ressources afin de faire face à nos défis de façon autonome.

Enfin, comme les amis ont une implication émotionnelle envers nous, ils peuvent être tentés de nous réconforter en utilisant des mensonges ou des demi-vérités qui nous encouragent mais ne contribuent pas vraiment à une solution. Un professionnel en revanche maintient une distance émotionnelle appropriée qui vous guide objectivement.

Quand consulter un psychologue ?

Peu importe les émotions, les difficultés ou le questionnement, faire appel à un psychologue qualifié est essentiel lorsqu'il s'agit de comprendre ses émotions, d'identifier ses schémas de pensée nuisibles et de développer des mécanismes d'adaptation sains pour faire face aux défis.

En ce sens le rôle du psychologue diffère de celui d'un ami puisque le professionnel est formé pour fournir un soutien neutre en veillant à ce que les frontières thérapeutiques soient clairement définies. Son objectif est de vous aider à prendre du recul, à mieux vous comprendre et à trouver vos propres solutions pour surmonter les difficultés.

En savoir plus : "Guide de survie au pays de la psychothérapie: Manuel pratique du psy débutant" de Emma Pitzalis.