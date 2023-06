Perte de poids : méfiez-vous de vos amis !

L'ESSENTIEL Selon une nouvelle étude de l'Université de Surrey, la famille et les proches peuvent saboter votre parcours de perte de poids.

Les chercheurs affirment que le soutien social peut avoir des effets négatifs favorisant les écarts et entorses.

Pour les chercheurs, il serait intéressant de faire des interventions auprès des proches pour les aider à être plus solidaires envers la personne au régime.

Si vous suivez un régime afin de perdre vos kilos en trop, méfiez-vous de votre famille et de vos amis. Une étude, menée par des chercheurs de l’université de Surrey (Royaume-Uni), révèle que les proches peuvent adopter des comportements et des attitudes qui sabotent les tentatives de perte de poids.

Prise de poids : l’entourage peut saboter les efforts du régime

Après avoir passé en revue différentes études réalisées sur l’impact du soutien social dans le domaine de la santé, et plus particulièrement de la perte de poids, l’équipe scientifique britannique a remarqué qu’il était loin d’être toujours positif et bénéfique. Selon eux, l’entourage peut être à l’origine de “sabotages” et de comportements alimentaires qui compromettent le régime ou le suivi d’une alimentation plus saine.

"La perte de poids entraîne souvent des changements, allant de donner plus de confiance à une personne à un changement de la dynamique sociale dans leurs relations. Beaucoup n'apprécient pas de tels changements et peuvent, consciemment ou inconsciemment, essayer de faire dérailler les tentatives d'une personne de perdre du poids afin de garder les choses telles qu'elles sont”, explique Jane Ogden, professeure de psychologie de la santé et auteure principale de l’étude, dans un communiqué.

Les kilos en trop peuvent aussi venir de proches bien intentionnés

Les belles-sœurs/beaux-frères, ami(e)s d’enfance ou collègues envieux ne sont pas les seuls ennemis de votre silhouette, il faut aussi se méfier des proches bien intentionnés, selon l’étude parue dans Current Obesity Reports. Et en premier lieu, les “nourriciers”. Ces individus pour qui l’alimentation est un signe d’amour ou de statut, conduisent les personnes rassasiées ou cherchant à réduire leur apport calorique, à manger plus qu’elles ne voudraient.

Les proches qui apportent un soutien sans faille sont également à craindre. Les scientifiques ont remarqué que certains amis ou membres de la famille peuvent entrer en connivence avec la personne au régime et alors soutenir aussi les comportements qui ne sont pourtant pas conformes aux objectifs de perte de poids fixés.

"Les gens cherchent à perdre du poids pour un certain nombre de raisons, que ce soit pour leur santé globale ou pour se sentir mieux dans leur peau. Le soutien des amis et de la famille peut être un outil inestimable pour aider les gens à atteindre leurs objectifs, mais parfois leurs proches contrecarrent leurs efforts en les tentant avec des aliments malsains ou agissant comme un obstacle à l’adoption d’un mode de vie plus sain", met en garde Jane Ogden. "Nous devons explorer davantage ce domaine pour développer des interventions qui pourraient cibler la famille et les amis et les aider à être plus solidaires envers ceux qu'ils sont sur le point de perdre du poids", conclut l’experte.