Perte de poids : regarder des photos de nourriture couperait l'appétit

L'ESSENTIEL Regarder une photo de nourriture plus de 30 fois donne un sentiment de satiété, selon une étude de l'Université d'Aarhus. Les participants optaient également pour des portions plus petites.

En revanche, voir l'image d'un plat seulement 3 fois augmentait le désir d'en manger.

Une des hypothèses des chercheurs est que le visionnage de la photo plusieurs fois fini par tromper le cerveau qui déclenche le sentiment de satiété.

Vous cherchez un moyen de réduire votre appétit et la taille de vos plats ? Regardez plusieurs fois des photos de votre plat avant de passer à table ! Cela aurait pour conséquence de favoriser l'apparition du sentiment de satiété, selon une étude menée par l'Université d'Aarhus et publiée dans la revue scientifique Appetite.

Appétit : les photographies d'aliments auraient un impact sur le cerveau

En soumettant plus de 1.000 participants à des photos de nourriture, les chercheurs ont constaté que voir l'image d'un plat plus de 30 fois pouvait donner un sentiment de satiété et inciter à choisir des portions plus petites. Par contre, si elle n'était visionnée que 3 fois, le désir d'en manger augmentait. Cette réponse physiologique est expliquée par la théorie de la cognition ancrée, une approche cognitive qui montre comment la façon dont nous pensons à la nourriture peut influencer notre appétit. "Vous recevrez une réponse physiologique à quelque chose auquel vous n'avez fait que penser. C'est pourquoi nous pouvons nous sentir pleinement satisfaits sans rien manger", précise l'auteur principal Tjark Andersen dans un communiqué repris par News Medical.

Les scientifiques ont réalisé d'autres expériences pour déterminer si certains éléments pouvaient limiter l'effet d'un visionnage répétitif d'une image de nourriture. Ils ont d'abord montré aux volontaires des photos de M&Ms de couleurs similaires puis ensuite de teintes différentes. Enfin, ils ont remplacé les friandises chocolatées par des Skittles. Contrairement aux M&Ms, ces bonbons ont un goût différent selon leur couleur. À chaque test, les participants qui voyaient les images plus de 30 fois, choisissaient de plus petites quantités des confiseries. Ainsi, l'équipe pense que d'autres paramètres que la couleur et la saveur doivent provoquer le sentiment de satiété. Mais, ils ne les ont pas identifiés pour le moment.

Perte de poids : une découverte utile pour la lutte contre l'obésité

Les résultats de cette étude sont encourageants pour les chercheurs. Ils espèrent que ces découvertes pourront aider à développer de nouvelles approches pour réduire l'appétit et favoriser la perte de poids. En effet, l'obésité est un véritable problème de santé publique, qui touche un grand nombre de personnes dans le monde. En utilisant des images d'aliments répétées, il pourrait être possible d'entraîner le cerveau à réduire son appétit et ses envies de nourriture.

"Imaginez si vous développez une application basée sur Google Search. Supposons que vous vouliez une pizza. Vous ouvrez l'appli. Choisissez une pizza - et elle affiche de nombreuses photos du plant pendant que vous vous imaginez en train de la manger. De cette façon, vous pourriez obtenir un sentiment de satiété et peut-être juste arrêter de vouloir de la pizza", explique Tjark Andersen.

Cette méthode serait à utiliser en complément d'autres méthodes de perte de poids comme l'exercice physique et une alimentation saine et équilibrée.