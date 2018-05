Famille : un parent peut-il être toxique?

La plupart des parents font de leur mieux pour offrir une éducation bienveillante à leurs enfants. Tout le monde fait bien sûr des erreurs sans que les conséquences ne soient importantes à long terme. Dans le cas de parents toxiques, certains comportements répétés (délibérément ou pas) peuvent affecter mentalement et émotionnellement l'enfant pour toute sa vie.

Un cercle vicieux tragique

Le bien-être et le développement adapté d'un enfant passe par un sentiment de sécurité que lui donne ses parents. Il a besoin de se sentir aimé, protégé, et autonome par rapport à ses émotions.

Dans le cas de parents toxiques, les enfants ressentent une culpabilité et une soumission vis-à-vis de leurs propres besoins. Ils se sentent égoïstes et réagissent soit en se refermant sur eux-mêmes, soit en se rebellant. La peur et la haine renforcent cette toxicité et installe un cercle vicieux dans la relation.

Comment reconnaître un parent toxique ?

Il n'existe pas un, mais plusieurs comportements qui peuvent, à la longue, devenir toxiques pour les enfants : ne pas les laisser s'exprimer librement sur leurs ressentis et leurs émotions, être trop strict, trop critique ou trop exigeant sur les résultats scolaires, le comportement, ou les loisirs par exemple, taquiner sans arrêt avec des plaisanteries blessantes, les utiliser pour son propre bonheur, ne pas les laisser exploiter leurs intérêts et parler de sujets non adaptés ou se disputer.

Un enfant ne devrait pas être responsable du bonheur de ses parents

L'un des points communs présent chez la plupart des parents toxiques, est la responsabilité qui est placée sur l'enfant vis-à-vis du bonheur de ses parents. Que ce soit à cause des reproches, ou des attentes irréalistes, ce comportement fait culpabiliser l'enfant vis-à-vis de ses réussites ou de ses échecs.

Se détacher d'un parent toxique permet donc à l'enfant de comprendre qu'il est lui seul responsable de sa vie et de son bonheur.