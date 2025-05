Méningite : deux nouveaux lycéens hospitalisés dans un état grave près de Rennes

L'ESSENTIEL Fin avril, deux lycéens, âgés de 16 et 19 ans, été hospitalisés pour une infection invasive à méningocoque B au centre hospitalier universitaire de Rennes.

L’ARS Bretagne a identifié les personnes ayant été en contact avec les patients et leur ont prescrit un traitement.

En parallèle, elle a ouvert quatre centres de vaccination à Rennes Métropole.

Depuis le début de l’année, la Bretagne est touchée par la méningite. Plus précisément, ce sont les habitants d’Ille-et-Vilaine qui sont davantage affectés. En février, une adolescente de 18 ans est morte après avoir contracté la maladie, qui se caractérise par une inflammation des tissus entourant le cerveau et la moelle épinière. Un mois plus tard, l’Agence Régionale de Santé (ARS) avait signalé que plusieurs cas d’infections invasives à méningocoques de type B, dont trois en lien avec l’établissement d’enseignement supérieur de Rennes School of Business (RSB) et trois autres au sein d’une famille sur la métropole de Rennes. C’est pourquoi l’ARS avait lancé une campagne de vaccination, qui a commencé le 3 mars, contre le méningocoque B pour les populations les plus à risque, notamment les personnes de 15 à 24 ans. Au total, "100.000 jeunes" étaient concernés. Pour l’heure, plus de 64.000 personnes ont reçu au moins une dose de vaccin.

Deux adolescents touchés par la méningite ont été admis en réanimation au CHU de Rennes

Le 30 avril, l’agence a signalé que deux adolescents, âgés de 16 et 19 ans, ont été hospitalisés pour une infection invasive à méningocoque B, dans un état préoccupant, au centre hospitalier universitaire de Rennes. Selon "ici Armorique" (ex-France Bleu), le premier a été admis en réanimation lundi et le deuxième mercredi. Étant donné que l’un des garçons est scolarisé en terminale au lycée Anita-Conti à Bruz, l’ARS a apporté des précisions aux parents d'élèves. Elle s’est également chargée de réaliser un séquençage des souches et d’identifier les cas contact. À ce jour, les personnes ayant été en contact avec les deux jeunes ont reçu un traitement. "Le lycée n'a pas été désinfecté, ni fermé. (…) La contamination est facilitée par le contact direct. Le germe est fragile dans le milieu extérieur."

Méningite : 4 centres de vaccination ouverts à Rennes Métropole

Face à ces deux nouveaux cas graves rapportés, l’Agence Régionale de Santé de Bretagne a annoncé l’ouverture de quatre centres de vaccination à Rennes Métropole. En parallèle, les professionnels de santé ont été appelés à se mobiliser pour faciliter l’accès au vaccin. "Les modalités de la campagne de vaccination en cours sur le territoire de Rennes métropole restent inchangées. (…) Se faire vacciner contre le méningocoque B est essentiel pour se protéger contre une infection grave pouvant entraîner des complications sévères, comme une méningite ou une septicémie, parfois mortelles. La vaccination permet de réduire significativement le risque d’infection et de limiter la propagation de la maladie au sein de la population. Elle constitue donc un moyen efficace de prévention individuelle !", peut-on lire dans le communiqué.