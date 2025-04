Mort d’un enfant étouffé par du raisin : comment réagir en cas de fausse route ?

L'ESSENTIEL À Suresnes, un enfant de deux ans a succombé à un arrêt cardio-respiratoire provoqué le passage anormal dans les voies aériennes d’un grain de raisin.

En cas d’asphyxie chez les tout-petits ayant moins de deux ans, il est recommandé de réaliser la manœuvre de Mofenson, dont le but est de provoquer une hausse brutale de la pression dans le thorax afin de repousser l’objet ou l’aliment hors de la bouche.

La manœuvre de Heimlich, qui consiste à compresser les abdominaux pour créer un flux d’air et expulser le corps étranger, est préconisée chez les plus de deux ans.

Il allait souffler sa troisième bougie le 15 avril. Dans la soirée du 7 avril, un enfant s’est étouffé en mangeant un grain de raisin au domicile de parents à Suresnes, dans les Hauts-de-Seine. À la suite de cet incident, qui a obstrué ses voies respiratoires, le petit garçon n’arrivait plus à respirer et était victime d’un arrêt cardio-respiratoire. Immédiatement, sa mère et son père ont appelé les secours. Sur place, les pompiers ont tenté de le réanimer en vain. Son décès a été "constaté à 21h30 à son domicile", a déclaré, au Figaro Marion Chalaux, vice-procureur en charge du secrétariat général du parquet de Nanterre, qui "a ouvert une enquête en recherche des causes de la mort." Par la suite, le corps de l’enfant a été transporté par les services funéraires à l’institut médico-légal où il sera autopsié.

Fausse route : quels sont les signes chez les enfants ?

En France, ce type de drame n’est pas rare. D’après Santé publique France, près de 3 500 personnes succombent chaque année à une obstruction des voies respiratoires, soit plus de 8 décès par jour. "Les populations les plus vulnérables sont les personnes âgées, majoritairement touchées en raison de troubles de la déglutition ou de pathologies sous-jacentes et les jeunes enfants, pour qui l'étouffement reste une cause fréquente de mortalité accidentelle", peut-on lire sur le site de l’Assemblée nationale. Dans les cas de fausses routes, les corps inhalés sont le plus souvent des aliments (des graines, des cacahouètes, des pistaches et des bonbons) et des objets (des pièces de jouets, des petites piles rondes, des perles, des capuchons de stylo) chez les tout-petits.

Selon l’Assurance Maladie, chez les moins de deux ans, l’absence de toux, des mouvements respiratoires non visibles, une pâleur, des extrémités des mains ou des pieds et lèvres bleues, une immobilité, une perte de tonus ou une agitation doivent alerter et conduire à des mesures urgentes. Pour les enfants plus âgés, une fausse route se traduit par une toux brutale et une difficulté à respirer et à parler. Si cet épisode de suffocation peut être de courte durée, il peut également provoquer une asphyxie lorsque le corps étranger bloque totalement le larynx ou la trachée. Dans cette situation, les lèvres et les ongles peuvent devenir bleus, des sueurs et des battements de cœur très rapides se présentent aussi.

Manœuvre de Heimlich ou de Mofenson : que faire si l’on est témoin d’un étouffement ?

En cas d'asphyxie après inhalation ou ingestion d'un corps étranger, il faut agir vite et appeler les secours. L’attitude à adopter dépend du niveau de gravité de la situation et de l'âge de la personne. Chez les bébés de moins de deux ans, il est conseillé de réaliser la manœuvre de Mofenson, qui permet de libérer les voies aériennes. Elle consiste à "faire la technique des 5 claques : asseyez-vous ; mettez une main sur le ventre et le thorax de l'enfant, placez vos doigts de part et d'autre de son cou ; mettez le nourrisson à plat ventre sur votre cuisse fléchie (sa tête est dirigée vers le bas, au-delà de votre genou) ; avec le plat de l'autre main, donnez un coup sec et fort entre ses omoplates", détaille l’Assurance Maladie.

Si l'asphyxie persiste, il convient d’effectuer cinq compressions thoraciques de cette façon : "retournez le nourrisson sur le dos et placez-le sur votre bras en appui sur votre cuisse, tête un peu plus basse que le corps. Soutenez-lui la tête avec votre main ; comprimez le thorax avec 2 doigts, au niveau su sternum. Répétez les compressions 5 fois. Poursuivre l'alternance des claques et compressions jusqu'à désobstruction ou l'arrivée des secours."

Après 2 ans la technique des claques dans le dos ne fonctionne pas

Chez les enfants de plus de deux ans en état d’asphyxie, la manœuvre de Heimlich est recommandée si la technique des claques dans le dos ne fonctionne pas. "Placez-vous debout, derrière la personne, entourez sa taille avec vos bras et inclinez légèrement son buste vers l'avant. Formez un poing avec une de votre main, et placez-le entre le nombril et l'extrémité inférieure du sternum, bien au centre de l'abdomen. Saisissez ce poing avec l'autre main et enfoncez-le brusquement vers le haut et l'arrière, comme pour soulever la personne. Répétez le mouvement 5 fois."