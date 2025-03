Cancer du sein : une bioprothèse pourrait révolutionner la reconstruction mammaire

L'ESSENTIEL L'entreprise française Lattice Medical a développé une bioprothèse en impression 3D et résorbable pour les reconstructions mammaires.

L'opération est moins lourde et cela évite aussi d'avoir à changer d'implant tous les 10 à 15 ans.

Des essais sont en cours. L'entreprise espère obtenir le marquage CE pour 2027.

Chaque année, 20.000 femmes subissent une mastectomie à la suite d'un cancer du sein et entre 5.000 à 7.000 patientes ont recours à une reconstruction mammaire. Cette chirurgie qui aide généralement les malades à reconquérir leur féminité et leur vie, nécessite plusieurs heures d’opération ainsi qu'un renouvellement de l’implant mammaire environ tous les 10 ans.

La société lilloise Lattice Medical a développé une bioprothèse résorbable baptisée Mattisse, qui facilite la reconstruction des seins des patientes ayant subi une mastectomie et réduit la lourdeur des soins actuels.

Reconstruction mammaire : une bioprothèse résorbable qui réduit le temps d’opération

Le développement de l’implant en biomatériaux Mattisse a nécessité six années de recherche et conduit au dépôt de 14 brevets. Il se compose d'une base poreuse sur laquelle le chirurgien place un lambeau de graisse prélevé sur la patiente. Le médecin pose ensuite par-dessus un dôme ajouré qui donne le volume et la forme souhaités au sein.

Selon l’entreprise conceptrice, ce dispositif diminue le geste chirurgical de six heures en moyenne et par effet domino les risques d’infection et de douleurs postopératoires.

L’implant est fabriqué grâce à l’impression 3D. Il est pensé pour permettre et guider la régénération du lambeau adipeux. "Le tissu prélevé est mis dans la prothèse, puis le dispositif permet une croissance du tissu au fil du temps, car le trauma chirurgical provoque une inflammation et donc une production des facteurs de croissance qui font se reproduire les adipocytes", a expliqué à Sciences et Avenir la chirurgienne Dr Délia Dammacco qui a réalisé une reconstruction mammaire avec la bioprothèse.

Le dispositif à base de polymère se résorbe en parallèle de la régénération des tissus de la patiente, et finalement disparaît au bout de 18 mois.

Bioprothèse Mattisse : un essai clinique est en cours

Lattice Medical, plusieurs fois récompensée pour ses innovations, vient de finaliser le recrutement des volontaires de la phase I d’un essai clinique baptisé TIDE. Ce dernier vise à évaluer l’efficacité et la sécurité de son nouvel implant. Au total, dix femmes ayant eu une mastectomie liée à un cancer du sein en France et en Espagne ont bénéficié de la nouvelle bioprothèse lors de leur reconstruction mammaire.

Dans un communiqué, la société précise qu’une phase d’observation de six mois vient de débuter. "Durant cette période, les 10 patientes incluses feront l’objet d’un suivi attentif afin d’évaluer les premiers résultats cliniques."

"Si tout se passe bien après les six premiers mois d'observation des 10 premières patientes, les prochaines patientes seront incluses à partir du dernier trimestre 2025 pour obtenir le marquage CE nécessaire à la mise sur le marché européen", a confié Julien Payen, CEO de Lattice Medical, à Sciences et avenir. L’objectif est de l’obtenir - si tout va bien - pour 2027.