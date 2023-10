«Pour une personne qui a eu un cancer du sein c'est important d'aller au bout de la reconstruction mammaire»

- Pourquoi docteur : Vous êtes esthéticienne et dermopraticienne, pourquoi avoir choisi de vous spécialiser dans la reconstruction d’aréoles mammaires ?

Maud Ravier : Je me suis spécialisée dans la reconstruction des aréoles mammaires, parce que c'était une époque où il n’y avait pas d’univers artistique autour de cette reconstruction. Il n’y avait aucune notion de rendre le volume, le côté très joli. Cette option-là dans mon métier m’a complètement conquise, parce qu’il y a la possibilité d’accompagner les femmes vers une reconstruction physique et psychologique. Lorsque les femmes ont été mutilées, qu’elles se regardent tous les jours dans le miroir, se rendent compte que cette cicatrice les ramène toujours à cette maladie, à ce cancer, à cette période qui n’a pas été joyeuse dans leur vie, c’est un vrai privilège de pouvoir accompagner ses femmes vers une reconstruction, essentiellement psychologique.

À quel moment vos clientes vous consultent ?

Généralement, je vois les clientes après qu’elles ont été reconstruites. Il y’a différentes façon de reconstruire une femme (expandeur, rajout de graisse, prothèses, greffe de peau…). Mais je trouve que la reconstruction immédiate est la plus belle des techniques : on retire le sein, on retire la tumeur, on retire toute la glande mammaire et tout de suite on va reconstruire le sein. Et c’est à ce moment-là, généralement, que j’interviens. Je viens remettre l’aréole mammaire sur le lambeau de peau en leur donnant un effet 3D. C’est un véritable trompe-l’œil, c’est-à-dire que si l’on regarde la cliente, on ne peut pas imaginer qu’il s’agisse là d’une peau greffée.

Reconstruction mammaire : "c’est mon job de faire en sorte que cela soit harmonieux"

En consultation, je regarde la femme nue, je regarde la symétrie de son corps aussi. C’est plus rare, mais ça arrive que, lorsqu’il y a des doubles mastectomies, je demande à la cliente de m’apporter des photos de seins qu’elle aime. Certaines femmes aiment plutôt les grandes aréoles, d’autres des plus petites, des grands mamelons, des petits mamelons… donc quand on peut travailler d’un point de vue esthétique la demande de la cliente, on le fait. Autrement, je regarde le sein sain, celui qui n’a pas été abimé, et je fais exactement le même de l’autre côté, en prenant les mesures nécessaires pour que la symétrie soit la plus parfaite possible. Parfois sur des mastectomies un peu violentes il y a une forte dissymétrie au niveau du sein et c’est mon job de faire en sorte que cela soit harmonieux. Le choix peut également se tourner sur le port du soutien-gorge : certaines préfèrent une symétrie lorsqu’elles sont en soutien-gorge, puisque pour peu qu’il y ait de la transparence, elles veulent se sentir à l’aise avec le fait que l’aréole soit positionnée au même endroit. Pour d’autres, elles préfèrent que ce soit plus symétrique lorsqu’elles sont déshabillées. Il doit y avoir un vrai moment d’échange et de compréhension.

Quels sont les outils que vous utilisez ?

J’utilise un dermographe, avec des aiguilles aussi fines que celles d’acupuncture qui peuvent totalement s’utiliser sur des peau irradiées, greffées, fragiles. Puis on utilise des pigments dont nous avons la possibilité de créer, au plus proche de couleur de l’aréole saine, une teinte parfaite. De la peau la plus claire à la peau la plus foncée.

Octobre rose : "je propose la gratuité des aréoles mammaires au maximum de femmes"

Au niveau de la fourchette des prix il faut compter dans les 500 euros. Pour ma part, je ne facture pas le camouflage des cicatrices de cathéter, des points de radiothérapie et/ou de mastectomie. Je ne pouvais pas décemment prôner cette technique sans pouvoir le proposer à des personnes qui n’ont pas la capacité financière de se l’offrir. Je propose la gratuité des aréoles mammaires pour le mois d’Octobre rose au maximum de femmes. Notre campagne « octobre très rose » est une action nationale en collaboration avec des techniciennes que j’ai formé dans toute la France.

Mastectomie : "l’envie d’être reconstruite n’a pas d’âge ni d’origine"

L’envie d’être reconstruite n’a pas d’âge ni d’origine et les retours post-reconstruction sont assez magiques, c’est d’ailleurs pour ça que c’est devenu une réelle passion pour moi puisque il y a un échange où le moment est suspendu, c'est toujours très unique avec chaque femme que j’accompagne dans la reconstruction. Souvent, ce sont de très grands moments d’émotion lorsqu’elles se regardent. Elles osent enfin se regarder de nouveau, tandis que la plupart fuient leur image dans le miroir depuis des années. Elles se trouvent belles, désirables. Elles s’octroient le droit de repenser à être attirante et féminine. Bien-sûr, tout ne tourne pas autour du sexe mais aussi au niveau de la confiance en soi, et la plupart nous disent qu’elles le font pour elles, pour ne plus être renvoyées à cette image, à cette étape de vie. Ce sont toujours des moments assez exceptionnels lorsqu’elles se regardent et se découvrent à nouveau « Elle ».

Le mot de la fin ?

C’est une reconstruction psychologique et physique. Physique car l’on touche les tissus, on vient faire du tatouage, on vient implanter du pigment dans le derme, mais pas que, c’est essentiellement le psychologique qui est à prendre en compte dans cette étape. J’ai la chance de vivre avec elles la plus belle des étapes, la dernière de la reconstruction. Les chirurgiens viennent remettre le volume mais ne peuvent pas mettre la couleur, donc la dernière étape c’est moi qui en bénéficie, tout ce bonheur, ces larmes dans les yeux c’est moi qui les prends en cadeau.

Retrouvez l'interview en images :