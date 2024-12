Reconstruction mammaire : l’âge accroît les risques de complications après l’opération

L'ESSENTIEL Pour les femmes subissant une reconstruction mammaire après une mastectomie, un âge avancé est associé à un risque accru de certaines complications.

Elles ont plus de risques d'avoir une infection, une nécrose des tissus cutanés ou une accumulation de liquide sous la plaie.

En revanche, elles ont de meilleurs scores concernant le bien-être psychosocial après leur opération par rapport aux jeunes patientes.

“L’âge ne devrait pas être un facteur dissuasif” pour la reconstruction mammaire post-mastectomie, selon plusieurs travaux réalisés ces dernières années. Toutefois, l'impact exact de l'opération sur les femmes de plus de 60 ans restait flou jusqu’à présent. Une nouvelle étude, publiée dans le numéro de janvier 2025 de Plastic and Reconstructive Surgery®, apporte une réponse plus précise.

Elle montre que les femmes plus âgées font face à un risque accru de de complications. En revanche, leur bien-être psychologique post-opération est bien meilleur que les jeunes.

Reconstruction mammaire : plus de complications chez les femmes âgées

Pour cette étude, les chercheurs ont repris les dossiers de 4.730 patientes qui ont subi une reconstruction mammaire post-mastectomie entre 2017 et 2022. L’analyse des données montre que les femmes plus âgées présentaient un risque plus élevé de trois types de complications : les infections, la nécrose du tissu cutané utilisé pour la reconstruction et l’accumulation de liquide sous la plaie (sérome).

Les scientifiques ont constaté que pour chaque augmentation d'âge de 10 ans, le risque d'infection grimpait de 10 %. La hausse était de 20 % pour la nécrose cutanée ainsi que le sérome.

"Nos résultats suggèrent que l'âge devrait être pris en compte aux côtés d'autres facteurs pour déterminer si une patiente âgée est une candidate appropriée pour la reconstruction mammaire", estime le Dr. Jonas Nelson qui a dirigé les travaux. "L'augmentation des taux de complications associée à l'âge avancé peut refléter des facteurs de risque tels que l'hypertension artérielle et le diabète. Les chercheurs suggèrent que des soins optimisés pour ces conditions pourraient aider à réduire le risque de complications", ajoute le communiqué.

Reconstruction mammaire : un meilleur bien-être psychologique après l’opération

L’étude fait également le point de la satisfaction et de la qualité de vie des patientes après la reconstruction mammaire. Elles ont été évaluées grâce à un questionnaire baptisé BREAST-Q.

Premier constat : les patientes les plus âgées étaient moins satisfaites par l’apparence de leurs nouveaux seins. Elles se plaignaient notamment d'un aspect pas naturel de la poitrine ou encore de l'ajustement avec leurs vêtements.

En revanche, elles affichaient des scores plus élevés pour le bien-être psychosocial. Elles avaient ainsi une meilleure image corporelle ou davantage de confiance en soi par rapport aux femmes plus jeunes.

Pour expliquer ces différences, l’équipe avance que les patientes plus âgées "peuvent avoir moins de préoccupations concernant des facteurs tels que leur carrière et leurs finances, et une attitude plus « factuelle » à l'égard du vieillissement et de leur diagnostic de cancer".

Et enfin, l’étude a démontré que l'âge n'était pas lié au bien-être physique lié à la poitrine (comme la douleur ou les limitations d'activité) ou au bien-être sexuel des patientes ayant eu une reconstruction mammaire.