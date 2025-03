Voici pourquoi vous devriez arrêter de cuisiner avec du beurre

L'ESSENTIEL Une consommation élevée de beurre est liée à un risque de décès supérieur de 15 %.

Cependant, les personnes mangeant plus d'huiles végétales présentent un risque de décès inférieur de 16 %.

Le remplacement de la consommation de 10 g/j de beurre par une quantité équivalente d'huiles végétales est associé à une réduction estimée de 17 % de la mortalité globale et par cancer.

Haricots verts, oignons, champignons… Faire revenir ces aliments dans du beurre, c’est une habitude que de nombreuses personnes ont. Cependant, celle-ci aurait un impact sur la durée de vie. C’est ce qu’ont récemment révélé des scientifiques du Brigham and Women’s Hospital and Harvard Medical School (États-Unis) dans une étude parue dans la revue JAMA Internal Medicine. Dans le cadre de cette recherche, ils ont analysé les associations entre la consommation de beurre et d'huiles végétales et le risque de mortalité totale et par cause chez les adultes.

Plus vous consommez du beurre, plus vos risques de décès augmentent

Dans le détail, les chercheurs ont passé en revue trois travaux englobant les données de santé de 221.054 personnes suivies jusqu’à l’âge de 33 ans. Dans ces derniers, 50.932 décès ont été documentés, dont 12.241 dus au cancer et 11.240 dus à une maladie cardiovasculaire. Tous les quatre ans, les participants ont répondu à des questions sur la fréquence de leur consommation de certains types d'aliments. L’équipe a utilisé ces informations pour estimer la quantité de beurre (à tartiner, pour lors de la cuisson ou la friture) et d'huiles végétales (de soja, de maïs, de colza et d’olive pour la friture, la cuisson ou l’assaisonnement des salades) qu'ils ingéraient. Pour rappel, la différence essentielle entre le beurre et l'huile réside dans les types d'acides gras qu'ils contiennent. Le beurre est riche en acides gras saturés, tandis que les huiles d'origine végétale contiennent davantage d'acides gras insaturés. Ensuite, elle a classé les volontaires en fonction de leur consommation.

La consommation élevée de beurre liée à un risque de mortalité supérieur

Après avoir pris en compte de potentiels facteurs de confusion, les auteurs ont noté que la consommation la plus élevée de beurre était associée à un risque de mortalité totale supérieur de 15 %. En revanche, manger plus d'huiles végétales était lié à une mortalité inférieure de 16 %. "Il y avait une association statistiquement significative entre des consommations plus élevées d'huiles de colza, de soja et d'olive et une mortalité totale plus faible. Chaque augmentation de 10 g/j de la consommation d'huiles végétales réduisait de 11 % le risque de décès par cancer et de 6 % le risque de mortalité par maladie cardiovasculaire, tandis qu'une consommation plus élevée de beurre était associée à une mortalité par cancer plus élevée", peut-on lire dans les résultats.

"Un simple changement d’habitude alimentaire" pour "des effets bénéfiques à long terme"

Les scientifiques ont également effectué une analyse de substitution, qui examine l'impact sur la santé du remplacement du beurre par des huiles végétales dans le cadre d'un essai alimentaire. Constat : en remplaçant 10 grammes de beurre par jour (moins d'une cuillère à soupe) par des quantités équivalentes d'huiles végétales, il serait possible réduire de 17 % le nombre de décès par cancer et la mortalité globale. "Les gens pourraient vouloir considérer qu'un simple changement d’habitude alimentaire peut conduire à des effets bénéfiques significatifs pour la santé à long terme", a conclu Daniel Wang, qui a participé aux travaux.