Déjeuner sur le pouce : mieux vaut un panini qu'un jambon-beurre !

L'ESSENTIEL Les personnes qui optent pour un sandwich chaud pendant la pause déjeuner apparaissent plus satisfaites de leur repas que celles qui se tournent vers un sandwich froid.

Manger chaud donne l'impression que le repas est plus rassasiant qu'un repas froid.

Pour le repas du midi, êtes-vous plutôt sandwich chaud, type "panini", ou sandwich froid classique type "jambon-beurre" ? Si le choix semble anodin, des chercheurs de l’université Rutgers-Camden aux États-Unis suggèrent qu’il ne l’est pas, surtout si l’on fait attention à sa ligne. Dans ce cas-là, il vaut mieux privilégier un repas chaud. Les résultats de ces travaux ont été présentés le 14 décembre dernier dans la revue Appetite.

Choisir une boisson froide pousse à plus grignoter

Les personnes qui optent pour un sandwich chaud pendant la pause déjeuner apparaissent plus satisfaites de leur repas que celles qui se tournent vers un sandwich froid. “On ne sait pas exactement d'où viennent ces attentes, reconnaît Maureen Morrin, professeur de marketing à l’université Rutgers–Camden et auteur de l’étude. Mais il est probable que celles qui concernent la satiété liée à certains aliments se développent au fil du temps, après des épisodes de consommation répétés.”

Dans cette étude, les chercheurs ont observé que les personnes qui privilégient le sandwich froid sont deux fois plus susceptibles de compléter ce repas par du grignotage. Ils ont examiné pendant deux semaines le détail de 123 commandes passées dans un café new-yorkais qui propose des sandwichs à ses clients. Ils ont également constaté que ceux qui commandent une boisson froide sont trois fois plus enclins à acheter des produits alimentaires en complément, comme des croissants ou des muffins.

Manger plus chaud pour mieux contrôler son poids

Pour tenter d’expliquer ce phénomène, les chercheurs ont regardé vers d’autres études qui avancent que les gens ont le sentiment que manger des aliments froids est moins rassasiant que des aliments chauds. “La littérature suggère que la température de service des aliments et des boissons impacte l’intensité et la perception de l’arôme et de la saveur, écrivent-ils. De manière générale, à mesure que la température des aliments augmente, les graisses fondent et améliorent la libération de la saveur et de l’arôme. En conséquence, les attributs sensoriels sont plus saillants pour les aliments chauds que pour les aliments froids.”

En conclusion, les chercheurs notent que les personnes qui font attention à leur ligne et/ou souhaitent perdre du poids devraient opter pour des sandwichs chauds pour éviter d’être tentées de grignoter. “Nous ne savons pas si les gens qui aiment les aliments froids sont plus lourds que ceux qui aiment les aliments chauds. Mais nos résultats suggèrent que, sachant que les aliments et les boissons chauds ont tendance à être plus rassasiants, les personnes qui veulent contrôler leurs apports devraient plutôt choisir des aliments chauds plutôt que froids lorsqu'elles ont le choix”, conseillent-ils.