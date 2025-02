Santé : voilà pourquoi il ne faut pas se retenir de danser

L'ESSENTIEL La danse peut avoir les mêmes effets bénéfiques sur la santé que la course à pied.

Même sans musique, les participants dépensaient suffisamment d'énergie pour atteindre les intensités d'activité physique modérées à vigoureuses recommandées.

Les bienfaits étaient observés même chez les personnes qui n'avaient jamais pris de cours de danse.

"Vous n'avez pas nécessairement besoin de musique, vous n'avez pas besoin d'une formation ou d'un professeur, n'importe qui – apparemment – peut danser là où il est et obtenir une dose d'activité physique bénéfique pour la santé", indique le Pr Aston McCullough.

Le chercheur de Northeastern University prononce ces mots avec assurance, car ces travaux, publiés dans la revue PLoS ONE, révèlent que la danse peut avoir les mêmes bienfaits que la course à pied et d’autres formes d’exercice.

Santé : danser est aussi efficace que d’autres sports

Pour déterminer les effets de la danse sur "les personnes ordinaires qui aiment simplement se déhancher", le chercheur a réuni une cinquantaine de participants âgés de 18 à 83 ans. Ces volontaires avaient entre 0 et 56 ans d’expérience en danse. La consigne donnée aux volontaires lors de cette expérience était de danser “comme ils le souhaitaient” pendant des intervalles de cinq minutes à des niveaux modérés et vigoureux, avec et sans musique. Le rythme cardiaque, l’effort perçu et les niveaux d’oxygène des danseurs étaient mesurés quand ils se trémoussaient.

Résultat : que ce soit dans un club, seul ou même dans le noir, danser faisait augmenter le rythme cardiaque. Cette activité – même sans musique – permet également de dépenser suffisamment d’énergie pour atteindre les intensités d’activité physique modérées à vigoureuses recommandées. Le fait d’avoir été pris des cours n’avait aucun effet sur l’énergie dépensée. En revanche, la musique incitait les participants à danser plus intensément.

Danse : un bon moyen pour atteindre les recommandations d’activité physique

Après avoir réuni l’ensemble de ces résultats, le chercheur américain assure que la danse libre peut être un moyen efficace d’atteindre les recommandations d’activité physique recommandées par les autorités sanitaires. C’est-à-dire faire au moins 150 minutes d'activité physique modérée, ou au moins 75 minutes d'activité vigoureuse, ou une combinaison des deux, par semaine.

"Les gens peuvent danser sans quitter leur domicile, sans quitter leur chaise", ajoute Aston McCullough dans un communiqué. "Nous sommes donc très enthousiastes quant aux bienfaits de la danse pour tous. Quelle que soit votre façon préférée de danser, assurez-vous simplement d'avoir suffisamment d'espace autour de vous pour danser en toute sécurité."