Santé des seniors : il n'y a pas d'âge pour danser

L'ESSENTIEL Des séances de danse régulières peuvent être bénéfiques pour les personnes de plus de 85 ans en les aidant à être physiquement actives et à se socialiser.

Les participants de l'étude ont confié se sentir plus jeunes, plus forts et plus confiants après avoir pris des cours de danse.

Les chercheurs encouragent la mise en place de programmes de danse pour seniors afin de lutter contre la baisse d'activité physique chez les personnes âgées, et les maladies qui en découlent.

Arthrose, déclin cognitif, fragilité, anxiété... les troubles de santé se font plus nombreux en vieillissant. Et, la sédentarité n'arrange rien. Cependant, des chercheurs de l'Université de Leeds ont trouvé un moyen pour améliorer le bien-être mental et physique des personnes âgées. Ils ont découvert que la danse est bénéfique pour les seniors, et cela, même pour ceux qui ont plus de 85 ans.



Danser fait se sentir plus jeune et plus fort



Dans le cadre de ce projet d'étude baptisé Dance On, des cours de danse ont été proposés à 685 personnes de plus de 55 ans dans les villes de Leeds, Bradford et Doncaster au Royaume-Uni. Les sessions hebdomadaires, où les participants avaient en moyenne 75 ans, se sont déroulées sur une période de 12 mois.

Les résultats présentés dans la revue BMC Geriatrics se sont révélés éloquents. En effet, après avoir participé aux séances de danse, les seniors ont signalé non seulement une augmentation de leur force physique et de leur activité, mais également une amélioration de leur bien-être mental. Les chercheurs ont constaté que même les individus de plus de 85 ans peuvent compter sur les effets bénéfiques des cours de danse réguliers pour améliorer leur bien-être et leur mobilité.



Les participants ont déclaré qu'ils se sentaient plus forts, plus confiants et "plus jeunes" depuis qu'ils dansaient régulièrement. L'un d'eux a confié dans un communiqué : "après une session Dance On, je me sens épuisé mais brillant ! Je suis beaucoup mieux maintenant que je ne l'ai jamais été". Un autre a expliqué : "ça a vraiment changé mon style de vie parce que depuis que j'ai pris ma retraite, je pense que je me détériorais. Cela a certainement amélioré mon style de vie et je me sens plus jeune rien que depuis les quelques mois où je viens. Je me sens beaucoup mieux."



Senior : la danse est une option accessible pour lutter contre la sédentarité

Les chercheurs espèrent que leurs travaux décideront les élus et les autorités sanitaires à envisager la danse comme une option accessible et efficace pour aider les personnes âgées à être actives.

"L'inactivité physique est reconnue comme l'un des principaux facteurs de risque de maladies non-infectieuses et de mortalité. Au fil du temps, il y a eu une baisse de l'activité physique chez les personnes âgées, et cela est particulièrement évident chez les personnes de plus de 75 ans. Les opportunités d'engager les adultes dans l'activité physique sont une priorité mondiale, car elles favorisent un vieillissement en bonne santé et une progression lente des maladies et des handicaps", a rappelé la Dr Sarah Astill qui a dirigé la recherche. "Nous montrons que la danse dispensée dans un éventail de communautés socialement et économiquement diverses est un moyen réalisable d'inciter les personnes âgées à être physiquement actives. Cela est évident même pour les 'plus vieux' à 85 ans et plus".