Danser avec d’autres personnes, la solution pour lutter contre l'anxiété et la dépression ?

L'ESSENTIEL Dans les recherches analysées, "la danse était la forme d'art la plus étudiée".

Les arts du spectacle pratiqués en groupe semblent réduire les symptômes de l'anxiété et la dépression.

Désormais, les chercheurs veulent comparer les thérapies de groupe entre elles afin d'établir quel type d'activité est le plus efficace pour réduire les symptômes.

Théâtre, musique, danse, poésie… Pratiquer les arts du spectacle en groupe rend les personnes moins anxieuses et dépressives, selon des chercheurs de l’université d'Exeter (Angleterre). Dans une étude, ils ont examiné les bénéfices potentiels de toutes les interventions artistiques actives en groupe pour l’anxiété et la dépression. Ces deux troubles mentaux "sont des problèmes de santé mondiaux majeurs, pour lesquels nous avons désespérément besoin de traitements non médicamenteux qui réduisent les symptômes", a déclaré le Dr Max Barnish, auteur principal des travaux, dans un communiqué.

Dépression, anxiété : une diminution des symptômes grâce aux arts du spectacle

Pour déterminer les effets de ces thérapies de groupe sur la gravité des symptômes, le bien-être, la qualité de vie, la communication ou les interactions sociales, ils ont passé en revue 171 cohortes et en ont retenu 12 qui répondaient aux critères de sélection. Ces dernières ont été publiées entre 2004 et 2021 et portaient sur 669 adultes souffrant d'anxiété et/ou de dépression, originaires de neuf pays. Les recherches se sont concentrées sur cinq grandes formes d'art du spectacle : la danse, la musicothérapie, l'art-thérapie, les thérapies basées sur les arts martiaux et le théâtre. "La danse est la forme d'art la plus étudiée", ont spécifié les scientifiques. Selon cette méta-analyse, parue dans la revue BMJ Open, les arts du spectacle permettaient de diminuer les symptômes de l'anxiété et la dépression.

Établir quel type d'activité artistique est le plus efficace

"Les données suggèrent que les arts peuvent être un moyen thérapeutique utile pour cette population. Cependant, le manque d'études comparant directement différentes modalités artistiques constitue une limite importante de la base de données. En outre, toutes les modalités artistiques n'ont pas été évaluées pour tous les domaines de résultats. Par conséquent, il n'est pas possible actuellement de déterminer quelles activités artistiques sont les plus bénéfiques", peut-on lire dans les conclusions de l’étude.