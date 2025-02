En utilisant son lait maternel, une femme soigne la blessure oculaire de son enfant

L'ESSENTIEL Le lait maternel humain utilisé sur des cornées blessées de souris entraîne une réépithélialisation accrue, une partie du processus de cicatrisation des plaies, par rapport à une solution saline et à une pommade.

En outre, les cornées blessées traitées avec du lait maternel présentent des niveaux plus élevés de Ki67, un marqueur de prolifération cellulaire.

À l’avenir, les chercheurs espèrent pouvoir développer un traitement à partir de lait maternel pour les blessures oculaires.

Il y a plusieurs années, la mère d'un enfant en bas âge a raconté à Emily McCourt, professeur d'ophtalmologie à la faculté de médecine de l'université du Colorado (États-Unis), qu'elle n'avait pas utilisé la pommade prescrite pour traiter la brûlure de la cornée de son bébé, mais qu'elle s’était servie de son lait maternel. "Je me suis souvenue qu’elle n’était pas la seule. D’autres patients m'avaient dit avoir mis du lait maternel dans les yeux de leur bébé pour traiter des canaux lacrymaux obstrués et aussi des éruptions cutanées. Il y a là une véritable opportunité d'examiner ce qui se passait et pourquoi", a-t-elle déclaré. C’est pourquoi, dans le cadre d’une étude, la chercheuse et son équipe se sont penchés sur les bienfaits du lait maternel, qui semble contenir des propriétés cicatrisantes, sur "les défauts de l'épithélium cornéen, dus à un traumatisme ou à une intervention chirurgicale, qui guérissent lorsque de nouvelles cellules épithéliales se développent de manière centripète à partir du limbe et reconstituent l'épithélium."

Le lait maternel accélère le processus de cicatrisation chez les souris dont la cornée est blessée

Pour les besoins des travaux, les scientifiques ont mené des expériences sur des souris âgées de 8 à 12 semaines. Les animaux ont été anesthésiés avant de créer un défaut épithélial central de deux millimètres dans leur cornée. Ensuite, ils ont reçu du lait maternel en guise de traitement, une pommade contenant de la néomycine, de la polymyxine B, de la dexaméthasone ou solution saline. Le traitement devait être administré quatre fois par jour pendant deux jours. La surface de la plaie a été évaluée au début, 8, 24 et 48 heures après le traitement. Les auteurs ont également mesuré un marqueur de prolifération cellulaire, appelé Ki67. Il s’agit d’une protéine produite dans les cellules qui se divisent activement.

Selon les résultats, parus dans la revue Current Eye Research, les cornées blessées traitées avec le lait maternel ont montré une augmentation de la ré-épithélialisation, une partie du processus de cicatrisation des plaies, 8 heures après la blessure par rapport aux autres traitements. Autre constat : les rongeurs ayant bénéficié du lait maternel humain présentaient des niveaux plus élevés de Ki67, ce qui confirme ce que Emily McCourt avait observé des années auparavant lors de ces consultations. D’après les chercheurs, il est possible que le lait maternel ait des propriétés similaires à un médicament fabriqué à partir de la centrifugation du propre sang d'un patient, qui est stérilisé et mis en bouteille.

Vers des traitements oculaires à base de lait maternel ?

"J'ai hâte de découvrir pourquoi le lait maternel semble fonctionner. Pourrions-nous alors mettre en bouteille cette puissance maternelle et la transformer en gouttes pour les yeux ? C'est difficile à dire pour l'instant, mais cela vaut la peine d'enquêter", a indiqué Emily McCourt. Pour l’heure, la professeure conseille aux parents de toujours consulter un professionnel de la santé lorsqu'un enfant a une blessure à l'œil, mais elle espère qu'un jour, d'autres options de traitement pourront être proposées grâce à leurs recherches sur le lait maternel.