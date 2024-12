Plus de polluants dans le lait maternel des femmes exposées aux émissions des incinérateurs de déchets

L'ESSENTIEL Les polychlorobiphényles et les dioxines sont des polluants chimiques, potentiellement toxiques, qui peuvent être générés par la combustion des déchets par des incinérateurs.

Les femmes habitant à moins de 20 km des incinérateurs de déchets présentent une légère hausse des niveaux de ces deux polluants chimiques dans leur lait maternel.

Les chercheurs recommandent une surveillance environnementale plus poussée des composés dans l'environnement à proximité des incinérateurs.

"Bien que l'alimentation soit généralement reconnue comme la principale source de substances chimiques dans le corps humain, nous avons récemment soulevé la possibilité que les émissions des incinérateurs de déchets contribuent légèrement aux polluants présents dans le lait maternel", a déclaré Mireille Toledano, directrice du Mohn Center de l'École de santé publique de l'Imperial College London (Royaume-Uni). Pour parvenir à cette conclusion, la chercheuse et son équipe ont mené une étude, dont les résultats ont été publiés dans la revue Environmental Research.

Des échantillons de lait maternel de femmes vivant à moins de 20 km d'un incinérateur ont été examinés

Dans le cadre des travaux, ils ont recruté, entre 2016 et 2023, des femmes qui sont devenues mères pour la première fois dans toute l’Angleterre. Ces dernières vivaient dans un rayon de 20 km d’un incinérateur de déchets. Les participantes ont fourni des échantillons de lait maternel. Au total, des échantillons de 194 femmes ont été analysés pour les dioxines et des échantillons de 150 pour les polychlorobiphényles afin de déterminer leurs concentrations de plusieurs composés. Des données suggèrent que les nourrissons peuvent être vulnérables à ces composés, qui auraient des effets sur leur croissance et leur développement neurologique.

Pour rappel, les polychlorobiphényles et les dioxines sont des polluants chimiques courants qui persistent dans l'environnement et les tissus humains et peuvent être potentiellement toxiques. Si plus de 90 % de cette concentration provient de la consommation de viande, de produits laitiers, de poissons et de crustacés, la combustion des déchets est également connue pour être une source potentielle de ces composés, même si les incinérateurs modernes ont mis en place des procédures pour minimiser le risque.

Lait maternel : une légère hausse des niveaux des polluants chez les mères exposées aux émissions

Les résultats ont montré une association entre l'exposition aux émissions des incinérateurs et de petites augmentations des niveaux de dioxines et de polychlorobiphényles dans le lait maternel. Après avoir modélisé la concentration de petites particules (PM10) au niveau du sol plus proche des incinérateurs (dans un rayon de 10 km), les auteurs ont constaté qu’un doublement de la quantité de PM10 était significativement lié à une hausse de 9,1 % de la concentration de dioxines seules dans le lait maternel, ainsi que de la concentration de dioxines et de polychlorobiphényles (9,7 %).

Cependant, "la recherche n’a pas pu démontrer si les émissions étaient la source directe de l’augmentation du niveau de polychlorobiphényles et de dioxines dans le lait maternel, en raison de la nature persistante des composés dans l’environnement et les tissus humains et du nombre de sources potentielles, y compris l’alimentation". Face à ces données, les scientifiques recommandent une surveillance environnementale plus poussée des composés dans l'environnement à proximité des incinérateurs, qui est encore "très limitée".