Jus détox : est-ce si bon pour la santé ?

L'ESSENTIEL Contrairement au microbiote intestinal, qui est resté relativement stable, le microbiote buccal a connu des modifications après avoir bu des jus à base de légumes et de fruits pendant trois jours.

Cela a provoqué une réduction des bactéries Firmicutes bénéfiques et une augmentation des Proteobacteria, un groupe bactérien associé à l'inflammation.

Cela s’explique par le fait que ces boissons éliminent une grande partie des fibres insolubles, qui nourrissent les bactéries bénéfiques produisant des composés anti-inflammatoires.

Ces dernières années, de plus en plus de personnes font des cures détox au cours desquelles elles ingèrent des jus contenant des légumes, des fruits, des condiments ou encore des épices. Le but ? Augmenter sa consommation de bons aliments, faire le plein de vitamines et de minéraux et surtout nettoyer son appareil digestif afin d'améliorer son état de santé général. "Cependant, ces boissons éliminent la plupart des fibres insolubles, ce qui peut diminuer les bienfaits des fruits et légumes entiers pour la santé. Un apport plus faible en fibres peut modifier le microbiote. Toutefois, on sait peu de choses sur les effets spécifiques des jus de légumes et de fruits sur le microbiote", ont indiqué des chercheurs de l’université Northwestern (États-Unis).

Microbiote : des changements bactériens provoqués par les jus détox

Pour combler cette lacune, l’équipe a mené une étude au cours de laquelle 14 adultes ont été recrutés. Après avoir été réparti au hasard en trois groupes, les participants ont, pendant trois jours, soit suivi un régime composé de jus à base de légumes et de fruits uniquement, soit de boissons et de produits complets, soit seulement d’aliments complets provenant de plantes. Des échantillons de microbiote, plus précisément de leurs selles, leur salive et leur joue intérieure, ont été prélevés avant et 14 jours après l’intervention. "En outre, le séquençage de l'amplicon du gène de l'ARNr 16S a été utilisé pour analyser la composition taxonomique du microbiote."

Selon les résultats, publiés dans la revue Nutrients, le régime à base de jus détox était associé à des changements dans le microbiote de la salive et de la joue, avec une hausse plus significative des bactéries des Proteobacteria, qui sont associées à l'inflammation et à la perméabilité intestinale, et une baisse des Firmicutes bénéfiques. Le groupe ayant consommé du jus et des aliments a connu des changements bactériens, mais moins importants que le groupe n'ayant consommé que du jus. En revanche, les volontaires ayant mangé des aliments complets à base de plantes ont connu des changements microbiens plus favorables.

"Mélanger différents légumes et fruits pour garder les fibres intactes ou associer les jus à des aliments complets"

D’après les auteurs, les jus à base de légumes et de fruits éliminent une grande partie des fibres contenues dans les fruits et légumes entiers, qui nourrissent les bactéries bénéfiques produisant des composés anti-inflammatoires, tels que le butyrate. En l'absence de fibres, les bactéries friandes de sucre peuvent se multiplier. La teneur élevée en sucre des boissons alimente donc davantage ces bactéries nocives, perturbant ainsi le microbiote intestinal et buccal. La recherche suggère également qu'un apport réduit en fibres peut avoir un impact sur le métabolisme, l'immunité et même la santé mentale. Ainsi, "si vous aimez ces jus, pensez à mélanger différents légumes et fruits pour garder les fibres intactes, ou à associer les jus à des aliments complets pour équilibrer l'impact sur votre microbiote", a conclu Melinda Ring, qui a participé aux travaux.