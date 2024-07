Mélanger de l'alcool et des boissons énergisantes endommage le cerveau

L'ESSENTIEL L'association de l'alcool et de boissons énergisantes est un mélange toxique pour le cerveau à long terme, d'après une nouvelle étude faite sur des rats.

"Nos résultats montrent que l'administration de boissons énergisantes avec de l’alcool produit des changements adaptatifs dans l'hippocampe au niveau moléculaire, associés à des altérations électrophysiologiques et comportementales qui se développent pendant l'adolescence et sont encore détectables chez les animaux adultes", indiquent les chercheurs dans leur compte-rendu.

"Dans l'ensemble, notre étude indique que l'exposition des adolescents à ce phénomène est une habitude qui peut affecter de façon permanente la plasticité hippocampique", ajoutent-ils.

Beaucoup ont l’habitude de mélanger de l’alcool avec des boissons énergisantes pour faire la fête, comme par exemple avec le fameux cocktail "vodka Red Bull". Pourtant, une nouvelle étude faite sur des rats révèle que ce type de produit altère le fonctionnement neuronal à long terme.

Boissons énergisantes et alcool : des cerveaux de rats analysés

La recherche a été menée sur des rats mâles élevés dans l'animalerie de l'université de Cagliari en Italie. Les auteurs ont divisé les animaux au hasard en quatre groupes expérimentaux et les ont soumis à différents types de traitements.

Pendant plusieurs semaines :

- un premier groupe de rats a ingéré une quantité d'alcool correspondant à deux verres d’alcool fort pour un humain.

- Un autre groupe a reçu une quantité de Red Bull correspondant à deux cannettes pour un humain.

- Le troisième groupe a bu de l'alcool mélangé à du Red Bull.

- Le quatrième groupe témoin n’a consommé que de l'eau du robinet.

Après toutes ces manipulations, les auteurs de l'étude ont effectué différents tests comportementaux. Enfin, les rats ont été euthanasiés et leurs cerveaux analysés.

Les résultats ont montré que les rats qui n'avaient reçu que les boissons énergétiques avaient tendance à être plus actifs que ceux de tous les autres groupes, mais qu'ils obtenaient de moins bons résultats dans un test exigeant qu'ils reconnaissent des objets nouveaux.

Boissons énergisantes et alcool : une plasticité synaptique réduite

Des analyses plus poussées ont montré que les rats qui avaient consommé de l'alcool mélangé à du Red Bull présentaient une plasticité synaptique accrue à l'âge de 40 jours, mais une plasticité synaptique réduite à l'âge de 60 et 90 jours. L'analyse d’une protéine qui joue un rôle crucial dans la croissance, le maintien et la survie des neurones a également montré que ses niveaux avaient tendance à augmenter dans ce groupe lorsque les rats étaient âgés de 40 jours, mais qu'ils diminuaient lorsque les animaux étaient âgés de 60 jours. Ces deux éléments indiquent que le mélange d'alcool et de Red Bull améliore temporairement certains aspects de la fonction neuronale mais produit des effets néfastes à long terme.

"La consommation de boissons énergisantes a augmenté de façon spectaculaire"

"Au cours des dernières décennies, la consommation de boissons énergisantes a augmenté de façon spectaculaire, en particulier chez les jeunes adultes, les adolescents et les athlètes, en raison de la recherche constante de l'amélioration des performances physiques et cognitives", rappellent-ils en conclusion.