Alzheimer : cette boisson apéritive contient des substances protectrices

L'ESSENTIEL Le houblon est une plante grimpante, dont les cônes, sont utilisés pour le brassage de la bière.

Dans la maladie d'Alzheimer, des plaques amyloïdes se forment autour des neurones, ce qui les empêche de fonctionner correctement.

Environ un million de personnes souffrent de la maladie d'Alzheimer en France.

C’est l’une des boissons les plus consommées dans le monde, après l’eau et le thé. La bière existe depuis plusieurs milliers d’années, pourtant, les scientifiques n’ont pas fini de la décrypter. Dans la revue spécialisée, ACS Chemical Neuroscience, une équipe de chercheurs italiens démontre qu’un de ses composés pourrait offrir une protection contre la maladie d’Alzheimer. Les molécules chimiques extraites du houblon, qui donnent sa saveur au breuvage, permettraient d’empêcher la formation de plaques amyloïdes, l’une des causes de la maladie d’Alzheimer.

Le houblon a des propriétés anti-oxydantes et protectrices contre Alzheimer

"Les fleurs de houblon, utilisées pour aromatiser les bières, ont été étudiées comme étant un alicament potentiel", expliquent les auteurs dans un communiqué. Les alicaments, aussi appelés nutraceutiques, sont des produits alimentaires qui ont des propriétés médicinales.

"Des études antérieures suggèrent que la plante pourrait interférer avec l'accumulation de protéines bêta-amyloïdes associées à la maladie d’Alzheimer", poursuivent-ils. Dans leur étude, les scientifiques italiens se sont intéressés aux composés chimiques présents dans le houblon, et pouvant expliquer ce phénomène. Ils se sont concentrés sur quatre variétés courantes de houblon. Les tests ont permis de montrer que ces extraits de plantes ont des propriétés antioxydantes et qu’ils permettent bien de bloquer l’accumulation des protéines bêta-amyloïdes dans les cellules nerveuses humaines. Une variété de houblon a montré des résultats particulièrement significatifs : le houblon Tettnang, présent dans de nombreux types de bières blondes et plus légères. "Lorsque cet extrait a été séparé en fractions, celui contenant un niveau élevé de polyphénols a montré l'activité antibiotique et anti-agrégation la plus puissante", soulignent les auteurs. Cette variété de houblon a montré aussi un autre intérêt : elle favorise le processus d’élimination des protéines neurotoxiques.

Maladie d’Alzheimer : les effets multiples du houblon sur la santé neuronale

Dans un dernier essai, les chercheurs ont réalisé une expérience sur des vers : il a permis de démontrer que le houblon Tettnang protège les vers de la paralysie associée à la maladie d’Alzheimer, "bien que l'effet ne soit pas très prononcé", tempèrent-ils. Selon leurs conclusions, "les composés du houblon pourraient servir de base à des nutraceutiques qui bloquent le développement de la maladie d’Alzheimer". Dans la plupart des cas, un délai important s’écoule entre les premiers effets de la maladie sur le système nerveux et les premiers symptômes. "Cela signifie que des dommages irréversibles au système nerveux se produisent avant même que l'on se rende compte qu'on peut avoir la maladie", résument les auteurs. Le houblon pourrait faire partie des stratégies préventives permettant d’agir avant l’arrivée des premiers symptômes.

La bière, une substance à consommer avec modération

Les chercheurs rappellent toutefois que ces travaux "ne justifient pas la consommation de bières plus amères". La bière demeure une boisson alcoolisée : elle doit être consommée avec modération. Pour limiter les conséquences sur la santé, il est recommandé de ne pas dépasser 10 verres d'alcool par semaine, sans dépasser 2 verres par jour, avec au moins deux jours sans consommer de boissons alcoolisées.