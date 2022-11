Démence : pourquoi il vaut mieux éviter de se curer le nez

L'ESSENTIEL En France, on estime que 1,2 million de personnes sont atteintes de la maladie d’Alzheimer.

Le nerf olfactif dans le nez est directement exposé à l'air et offre un court chemin vers le cerveau, un chemin qui contourne la barrière hématoencéphalique.

"Se curer et s'arracher les poils du nez n’est pas une bonne idée", a déclaré James St John, directeur du Centre Clem Jones de neurobiologie et de recherche sur les cellules-souches. Dans une étude, publiée dans la revue Scientific Reports, le chercheur et son équipe ont révélé que le fait de se curer le nez augmentait les risques de maladie d'Alzheimer. Pour parvenir à cette conclusion, les scientifiques ont réalisé une expérience sur des souris et ont examiné leur cerveau.

Alzheimer : se curer le nez provoque une infection à chlamydia pneumoniae

Selon les résultats, la chlamydia pneumoniae, un agent pathogène des voies respiratoires, peut infecter le système nerveux central lorsque l’on se cure le nez. En clair, cette bactérie peut traverser le nerf olfactif du nez et pénétrer dans le cerveau des rongeurs en 72 heures. D’après les auteurs, les cellules cérébrales réagissent en produisant la protéine bêta-amyloïde, qui est un signe annonciateur de la maladie d'Alzheimer.

L'infection entraîne également une dérégulation des principales voies impliquées dans la pathogenèse de l’affection neurodégénérative, 7 et 28 jours après l'inoculation. En outre, une lésion de l'épithélium nasal cause une augmentation de l'infection des nerfs périphériques et du bulbe olfactif. "En se curant le nez et en épilant les poils, on endommage la muqueuse, ce qui augmente le nombre de bactéries qui peuvent pénétrer dans le cerveau", a expliqué l’équipe.

"Ces mêmes bactéries sont présentes chez l'Homme"

"Nous sommes les premiers à montrer que la chlamydia pneumoniae peut passer directement par le nez et pénétrer dans le cerveau où elle peut causer des pathologies qui ressemblent à la maladie d'Alzheimer. Nous avons vu cela se produire chez des souris et les preuves sont potentiellement effrayantes pour les êtres humains aussi", a indiqué le professeur James St John dans un communiqué.

Désormais, les scientifiques veulent mener des recherches auprès d’êtres humains pour confirmer que la même voie fonctionne de la même manière. "Ce que nous savons, c'est que ces mêmes bactéries sont présentes chez l'Homme, mais nous n'avons pas encore découvert comment elles atteignent le cerveau", ont-ils poursuivi.

Maladie d'Alzheimer : des tests olfactifs après 60 ans pour la détecter

D’après le professeur James St John, des tests olfactifs effectués à partir de 60 ans pourraient permettre de détecter de la maladie d'Alzheimer et la démence. "Une fois que vous avez dépassé 65 ans, le risque augmente, mais nous examinons également d'autres causes, car il ne s'agit pas seulement de l'âge, mais aussi de l'exposition environnementale", ont conclu les scientifiques.