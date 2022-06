La bière est bénéfique à la santé intestinale des hommes

L'ESSENTIEL Le microbiote intestinal est l'ensemble des micro-organismes qui colonisent notre tube digestif.

Son déséquilibre est à l'origine de nombreuses pathologies.

Selon une nouvelle étude, boire de la bière aurait un impact positif sur notre microbiote intestinal, essentiel à notre bonne santé physique et mentale.

Double aveugle

Pour parvenier à cette conclusion publiée mercredi dans l’ACS Journal of Agricultural and Food Chemistry, des chercheurs de l’Université nouvelle de Lisbonne ont conçu un essai clinique randomisé en double aveugle. 22 hommes en bonne santé ont été recrutés pour boire quotidiennement 330 ml de bière non alcoolisée ou alcoolisée (à 5,2 %) pendant 4 semaines. Des échantillons de sang et de matières fécales ont été collectés avant et après l’expérience.

Pas plus de deux verres par jour

Bilan : la consommation quotidienne de bière sans alcool ou alcoolisée pendant 4 semaines n'a pas augmenté le poids corporel des participants, ni leur masse grasse. "La bière a en revanche augmenté la diversité du microbiote intestinal, qui a été associée à des résultats positifs pour la santé, et ont eu tendance à augmenter l'activité de la phosphatase alcaline fécale", écrivent les scientifiques.



Attention cependant : l’abus d’alcool est dangereux pour la santé. Santé Publique France recommande de boire pas plus de deux verres par jour, et pas tous les jours.