Les Françaises s'occupent davantage de la santé de leur foyer

L'ESSENTIEL Au 1er janvier 2019, les femmes représentaient 51,6 % de la population en France.

Elles sont 2,2 millions de plus que les hommes.

Que ce soit pour se rendre chez le médecin, organiser les rendez-vous médicaux, suivre un traitement, réaliser des soins à la maison, se renseigner ou encore réaliser des tâches administratives, les femmes s'occupent davantage des questions de santé que les hommes au sein de leur foyer. Ce sont les résultats d’un nouveau sondage Ifop réalisé pour la plateforme de téléconsultation Qare.

Plus de temps

Concernant d’abord le temps passé sur les tâches médicales, les femmes déclarent systématiquement y consacrer plus de temps que les hommes. 33% des femmes sondées s’occupent ainsi régulièrement de l’administratif médical pour elle et leur foyer, contre 24% des hommes interrogés. 27 % des Françaises de moins de 50 ans se sont également rendues souvent chez le médecin au cours des 3 derniers mois pour leur propre santé ou pour celle du foyer (vs 18% des hommes), et 21 % déclarent se renseigner régulièrement sur les sujets de santé (vs 15% des hommes).

Le Dr Julie Salomon, directrice médicale de Qare et pédiatre, confirme cette tendance : "sur Qare également, on constate une surreprésentation des femmes parmi les patientes. 61 % des patients adultes sont des femmes et 75% des téléconsultations pédiatriques sont réalisées par des mères. D’ailleurs, entre 26 et 35 ans, elles téléconsultent même 1,6 fois plus que les hommes, c’est l’écart le plus fort enregistré sur Qare !", ajoute-t-elle.

Plus de frais

Concernant le budget consacré aux frais médicaux, les femmes dépensent en moyenne plus que les hommes pour leur santé et celle de leur foyer, principalement entre 18 et 50 ans. 14% des femmes de moins de 50 ans (vs 7% des hommes) ont déclaré mettre plus de 100 euros par mois pour des frais de santé, et 72% moins de 100 euros.

Enfin, concernant la charge mentale ressentie par les femmes sur la santé, près de 50% des Françaises se sentent stressées par les tâches médicales dans leur quotidien (vs 30% des hommes). 67% estiment être le parent principal qui s’occupe de toutes les tâches médicales des enfants, une proportion qui monte même à 82% chez les CSP+, et 70% disent prendre soin régulièrement de la santé de leur conjoint (vs 56% des hommes).

Le Dr Julie Salomon précise : "ces inégalités tiennent aussi dans les différences physiologiques entre hommes et femmes. A titre d’exemple, on peut citer les menstruations (qui représentent en moyenne 2600 jours dans la vie d’une femme !), la contraception, la grossesse … Les problèmes propres à la santé des hommes ont tendance à survenir plus tard au cours de la vie."