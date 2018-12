Voici les maladies les plus recherchées sur Internet par les Français en 2018

Quelles maladies ont le plus intrigué les Français ces derniers mois ? Newpharma a mené une enquête et recensé le top 100 des maladies les plus recherchées sur Internet en France en 2018.

L'endométriose

La maladie la plus recherchée cette année sur la toile par les Français est sans conteste l'endométriose (175 000 recherches), une maladie gynécologique causée par une migration anormale de cellules de l’endomètre (qui revêt la paroi interne de l’utérus) en dehors de l’utérus.

Alors que 10 à 15% de femmes entre 16 et 50 ans en souffrent, il faut en moyenne 7 ans pour que le diagnostic soit posé, un délai beaucoup trop long au vu des lourds symptômes et des graves conséquences de cette pathologie. Ce qui explique peut-être la curiosité des Français pour cette maladie. Récemment, le Collège national des gynécologues et obstétriciens français (CNGOF) a demandé de l’aide à l'Etat pour mettre en place des centres experts de cette pathologie.

La maladie de Charcot

La maladie de Charcot arrive en deuxième position avec 144 900 recherches. Encore méconnue, cette maladie incurable et rare dont souffrait le célèbre scientifique Stephen Hawking, affecte 5 000 à 7 000 patients en France, avec une incidence annuelle proche de 2,5 pour 100 000 habitants. 10 à 20% des cas sont génétiques et héréditaires, même si certains facteurs environnementaux favorisent aussi le développement de la maladie. Une récente étude a en effet démontré qu’une exposition trop longue aux gaz d’échappement diesel augmente le risque de développer la maladie de Charcot.

La maladie de Lyme

La maladie de Lyme a beaucoup fait parler d'elle cette année et fait donc, sans surprise, partie du top 3 des pathologies les plus recherchées (114 400 recherches) sur Internet par les Français. Cette maladie d'origine infectieuse, qui survient après la morsure d'une tique peut devenir générale et grave.

Attention cependant, toutes les tiques ne sont pas infectées. Mais si infection il y a, elle se manifeste au bout de 7 à 14 jours par une réaction cutanée à l'endroit de la morsure. Si elle n'est pas soignée, elle peut devenir chronique et se diffuser de la peau à tout l’organisme. Elle donnera alors des complications graves qui peuvent toucher plusieurs organes (articulations, cerveau, cœur...). Rassurez-vous, il est facile de prévenir les complications car la maladie de Lyme se traite sans difficulté lorsqu'elle est détectée tôt.

La fibromyalgie

La fibromyalgie est une maladie complexe, caractérisée par l’existence de douleurs diffuses chroniques dans tout le corps. Elle s’accompagne également de diverses manifestations telles que des troubles du sommeil, de la fatigue et, dans près d’un tiers des cas, d’anxiété et de troubles de l’humeur. Il s’agit d’une entité encore mal caractérisée du fait de l’imprécision des critères diagnostiques. Les médecins le retiennent la maladie qu'une fois qu’ils ont éliminé les autres maladies responsables de douleurs chroniques diffuses. Le mystère qui entoure cette pathologie justifie sans doute qu'elle fasse partie des maladies les plus recherchées (110 000 recherches) sur Internet par les Français.

Suivent ensuite dans l'ordre : la maladie de Crohn (95 900 recherches), une maladie auto-immune à l’origine d’une inflammation chronique de l’intestin (MICI) qui évolue par poussées inflammatoires et peut atteindre tout l'intestin, jusqu'à l'anus. La mononucléose (92 100 recherches), le psoriasis (90 500 recherches), la scarlatine (90 500 recherches), les hémorroïdes (87 600 recherches), la schizophrénie (79 400 recherches), le zona (74 260 recherches), l'embolie pulmonaire (74 090 recherches) ou encore en treizième position, la sclérose en plaques (74 090 recherches).

Pourquoi Docteur a créé des centaines de fiches maladie afin que ses lecteurs puissent se documenter facilement et rapidement sur les pathologies qui les intéressent ou les préoccupent. Pour mieux comprendre une maladie, son évolution, son diagnostic ou son traitement vous pouvez cliquer ici.