Grande-Bretagne: les boissons énergisantes bientôt interdites aux mineurs

Les boissons énergisantes ont envahi les rayons des supermarchés au début des années 2000. Avec leurs emballages colorés et leurs goûts improbables, elles savent attirer les plus jeunes, mais leur teneur en caféine peut être dangereuse.

Au Royaume-Uni, le gouvernement veut les interdire à la vente aux enfants et adolescents.

Cette mesure vise à lutter contre l’obésité infantile (le sucre est associé à la caféine) et tous les problèmes associés à la consommation de ce type de breuvage. D’après le gouvernement anglais, les canettes peuvent contenir, en dose de caféine, l’équivalent de trois tasses de café, 60 % de calories de plus qu’un soda classique et 65 % de sucre en plus.

Une étude réalisée en 2013 aux Etats-Unis met en avant le fait que ces boissons augmentent le rythme cardiaque, peuvent provoquer des palpitations, augmenter la pression sanguine, voire être responsable de crises cardiaques ou de mort prématurée. Les effets secondaires les plus courants sont les maux de tête, l’hyperactivité, les troubles du sommeil, les maux d’estomac...

