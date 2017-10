Favoriser les aliments sains

Sans surprise, le mode de vie occidental est la principale explication à cette explosion mondiale. « Les aliments sains et nutritifs sont trop chers pour les familles et les communautés pauvres », explique le Pr Majid Ezzati, principal auteur de ces travaux. Le chercheur prédit une génération d’enfants obèses si rien n’est fait pour favoriser l’accès à des vivres de qualité.

« Nous devons trouver des moyens de rendre disponibles les aliments sains et nutritifs, à la maison comme à l’école, particulièrement dans les zones défavorisées, plaide le Pr Ezzati. Plus de régulation et des taxes sont nécessaires pour protéger les enfants des aliments peu sains. »







C’est exactement ce que recommande l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), qui a également participé aux recherches. En complément de l’étude, l’agence sanitaire de l’ONU publie un plan de lutte contre l’obésité infantile.





Des actions ciblées

Le document officiel détaille la marche à suivre pour les pays touchés par le surpoids des enfants et des adolescents. Les interventions se résument en six axes principaux : promouvoir les aliments sains et favoriser l’activité physique sont au cœur de cette stratégie.

« Les Etats devraient se concentrer sur la réduction de la consommation d’aliments bon marché, extrêmement transformés, hautement caloriques, et pauvres sur le plan nutritif, énumère le Dr Fiona Bull, coordinatrice du programme de surveillance et de prévention des maladies non-transmissibles à l’OMS.

Limiter le temps passé devant les écrans et les activités sédentaires, au profit d’activités pendant les temps de récréation et de plus de sport, sont recommandés. Pour cela, l’OMS conseille d’agir dès le plus jeune âge, en n’hésitant pas à offrir des services ciblés dès la période pré-conceptionnelle.