Premiers retours sur investissement

Les actions menées pendant les huit années de présidence Obama, notamment engagées par la Première Dame, Michelle Obama, paient enfin. Parmi les stratégies qui semblent fonctionner, le rapport relève la promotion d’aliments plus sains, notamment dans les écoles, grâce à des programmes nutritionnels incluant fruits et légumes, et la vente directe des producteurs. L’industrie agroalimentaire est elle aussi incitée à vendre des produits plus faibles en calories, en sucre et en graisses.

L’urbanisme aurait également son rôle à jouer. En développant les espaces verts et les voies piétonnes, certaines villes parviennent à augmenter l’activité physique de leurs citadins. Les entreprises proposent aussi de plus en plus de programmes de bien-être physique, encourageant les actions pour la santé.

Un long chemin

« Il est clair que les progrès que nous avons réalisés dans la lutte contre l’obésité, est fragile, et que nous sommes à un point critique, où la poursuite et le renfort des actions efficaces engagées pourraient réellement infléchir les taux d’obésité , estime John Auerbach, directeur du Trust for America’s health. Nous sommes loin d’avoir gagné la guerre contre l’obésité, mais nous avons beaucoup de raisons d’être optimistes. »

Les États-Unis ont encore beaucoup de travail pour limiter cette épidémie qui mine la santé de ses citoyens. D’après le rapport, le Colorado est l’État comptant le moins d’obésité, avec 22,3 % d’adultes concernés. En comparaison, en France, 15,3 % des adultes sont obèses, d’après les chiffres de l’OCDE publiés plus tôt cette année.



Évolution du taux d'obésité aux USA par État entre 1990 et 2016