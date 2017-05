Lutte contre l'obésité

Cantines : Trump annule les règles « santé » de Michelle Obama

L’héritage de Michelle Obama en matière de lutte contre l’obésité est détricoté. Le secrétaire américain à l’Agriculture a annulé son programme d’aide aux cantines.

« Make school meals great again ». Sonny Perdue, le secrétaire à l’Agriculture des États-Unis, a recyclé le slogan de campagne de Donald Trump, Make America great again (rendre sa grandeur à l’Amérique), pour accompagner son annonce de l’arrêt d’un programme de Michelle Obama.

L’ancienne Première Dame, qui avait fait de la lutte contre l’obésité pendant les deux mandats de Barack Obama son cheval de bataille, avait en effet lancé une initiative nationale visant à améliorer les standards nutritionnels des aliments servis dans les cantines. L’amélioration visait notamment à réduire la quantité de boissons lactées sucrées, et l’apport en sel dans les aliments servis.





Républicains et industrie

« Cette annonce fait suite à des années de retours d’étudiants, d’écoles, et d’experts de la filière alimentaire sur les défis que représentent ces régulations », a justifié Sonny Perdue dans un communiqué. Depuis la mise en place de ces normes plus saines en 2010, une bataille était en effet engagée entre Mme Obama et l’industrie agroalimentaire, soutenue par les membres républicains du Congrès américain, qui tentaient d’assouplir les règles, ou de les reporter.

Un accord obtenu avec le Sénat en 2016 avait pourtant permis d’assurer le maintien de l’essentiel des règles, et de favoriser la présence de fruits et légumes dans les menus des cantines. Pas assez pour l’administration Trump qui, par cette décision de retrait, fait d’une pierre deux coups : elle économise les quelques 1,2 milliards de dollars annuels de financement du programme, et envoie un message clair – portant par la même occasion un petit coup bas – aux anciens locataires de la Maison Blanche.