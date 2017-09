Bons points pour le Costa Rica et l’Iran

L’organisation reconnaît néanmoins le travail déjà effectué. Alors que seulement 53 pays des 194 membres de l’OMS avaient fixé des cibles nationales concernant les MNT en 2015, ils sont désormais 93, dont 90 pour les quatre principales. Cent pays ont, par exemple, mené des campagnes de sensibilisation à l’activité physique.

L’OMS profite de son rapport pour distribuer les bons points. Elle a créé 19 indicateurs qui révèlent l’implication des nations dans la lutte contre les MNT. Et sur ces indicateurs, ce sont le Costa Rica et l’Iran qui arrivent en tête du classement : ils atteignent 15 des 19 indicateurs. Le Brésil, la Bulgarie, le Royaume-Uni et la Turquie sont, eux aussi, récompensés. En revanche, l’Afrique accumule du retard. Aucun pays n’atteint plus de 8 indicateurs, et cinq n’en atteignent aucun.

L’action est nécessaire, et doit être rapide. Sous peine d’avoir à faire rapidement face à une situation compliquée. « Si nous n’agissons pas maintenant pour protéger les populations des MNT, nous condamnerons les jeunes d’aujourd’hui et de demain à vivre en mauvaise santé et dans des perspectives économiques réduites », conclut le Dr Bettcher.

Le rapport sera présenté à la fin de l’année à la Réunion de haut niveau des Nations Unies sur les MNT.