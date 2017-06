47 % des adultes

Diabète : 400 millions de Chinois concernés

La Chine a rattrapé les États-Unis dans la course au diabète. Un Chinois sur dix en souffre et un sur trois est prédiabétique.

Les vices des sociétés occidentales ont fini par gagner l’Empire du milieu. En particulier la malbouffe. Sa population en paie désormais les conséquences sur sa santé.

Une étude publiée dans le JAMA ce mardi livre des statistiques alarmantes sur l’état de santé des Chinois. Près de 11 % des adultes seraient désormais diabétiques – diabète de type 1 et de type 2 réunis.

Autre statistique particulièrement inquiétante : ils seraient également plus d’un tiers (36 %) à être atteints de prédiabète. Leur glycémie n’est pas suffisamment élevée pour valider le diagnostic (entre 105 et 126 mg/L), mais ils sont à fort risque de développer un diabète de type 2 à court terme.

118 millions de diabétiques

Presque un Chinois adulte sur deux (47 %) serait donc concerné par le diabète ! Ces chiffres sont comparables à ceux de la population américaine, qui avait pourtant pris de l’avance sur les facteurs de risque de développer un diabète de type 2, et en particulier l’obésité.

Ces résultats ont été obtenus grâce à des analyses effectuées sur une cohorte de plus de 170 000 personnes. En les extrapolant à l’ensemble de la population chinoise, ils donnent le tournis. Parmi les adultes, qui représentent 1,09 milliard de personnes, 388 millions souffriraient de prédiabète, et 118 millions de diabète. Ensemble, ils représentent plus de 7 fois la population française.