La bagarre salvatrice

L’une des hypothèses avancées par les chercheurs est l’investissement des pères, et notamment leur participation aux sorties. Sur les 3 900 pères interrogés, près de la moitié a déclaré emmener leur enfants jouer ou se promener dehors plusieurs fois par semaine, et plus de 20 % le font une fois par jour.

Or, plus les enfants sont incités à bouger et se dépenser, plus le risque d’obésité et de surpoids diminue. Ici, les chercheurs américains ont estimé que l’implication des pères entraînait une baisse de 30 % de ce risque. « Les pères semblent s’engager dans des activités plus dynamiques avec leurs enfants que les mères, comme jouer à la bagarre. De ce fait, avec leurs pères, les enfants sont plus physiquement actifs », expliquent les auteurs.

De même, la participation des pères à la préparation des repas semble prévenir l’obésité infantile. Mais les pères-cuisiniers semblent aussi plus susceptibles de laisser leur enfant grignoter ou manger des aliments gras et trop sucrés, préviennent les chercheurs.

Reste que cela part d’une bonne intention et que des petits conseils diététiques peuvent suffire pour que les pères deviennent les pro des purées équilibrées. Les médecins de l’université John Hopkins recommandent donc d’encourager les jeunes papas à s’investir dans l’éducation des enfants.