83 cigarettes par an en Afghanistan

L’autre côté du classement est moins représentatif. Les pays « les plus sains » sont ceux où la consommation d’alcool et de tabac, et les taux d’obésité, sont les plus faibles. Mais on y retrouve de nombreux pays aux systèmes de santé défaillants, et à l’espérance de vie limitée.

L’Afghanistan, en tête, ne compte que 2,7 % d’obèses. Ses habitants ne fument que 83 cigarettes par an en moyenne, et très peu d’alcool, sa vente étant interdite. La Guinée, le Niger, le Népal, la République Démocratique du Congo, l’Érythrée et le Malawi, ainsi que d’autres pays parmi les plus pauvres d’Afrique accompagnent l’Afghanistan.

15 millions de morts prématurées par an

La France, quant à elle, se situe dans le ventre mou. Plutôt mal classée pour le tabac, elle s’en sort un peu mieux pour l’alcool et pour l’obésité. Elle est jugée plus saine que la Belgique, mais moins que l’Italie, le Portugal ou les pays scandinaves.

Chaque année, les quatre grands pourvoyeurs mondiaux de décès prématuré par MNT sont les maladies cardiovasculaires, les maladies respiratoires chroniques, les cancers et le diabète. Ensemble, ils tuent 15 millions de personnes âgées de 30 à 70 ans chaque année, d’après l’OMS.