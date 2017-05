Unique en France

Tatouage : l'hôpital Bichat ouvre la première consultation spécialisée

Une fois par mois, un dermatologue accueillera des tatoués victimes de complications ou des personnes désirant sauter le pas.

Une citation sur les côtes, un petit symbole derrière l’oreille ou un phénix dans le dos, aujourd’hui plus d’un Français sur dix a déjà poussé la porte d’un salon de tatouage. Une pratique de plus en plus répandue, notamment auprès des jeunes, qui n’est pourtant pas sans risque.

Dans 6 % des cas, une inflammation, une infection ou une allergie liées aux produits utilisés ou à de mauvaises conditions d’hygiène peuvent survenir. Parfois la sévérité des complications oblige les tatoués à se défaire de leur tatouage.

Alors face à cet engouement pour les tatouages et le besoin croissant d’informations des tatoués, mais aussi médecins, l’hôpital Bichat - Claude-Bernard (Paris) a ouvert la première consultation dédiée à la prise en charge des complications post-tatouage en France.





Regarder l'émission "Tatouage, détatouage : ce qu'il faut savoir avant de se décider" avec le Dr Catherine De Goursac, médecin esthétique à Paris.

Accroître la recherche sur le tatouage

Placée sous la responsabilité du Dr Nicolas Kluger, dermatologue tatoué, cette consultation accueillera une fois par mois des patients. « Elle permettra de réaliser un diagnostic et d’apporter la réponse thérapeutique la plus adaptée aux patients », explique l’Assistance publique –Hôpitaux de Paris (AP-HP).

Le dermatologue pourra, par exemple, réaliser des biopsies afin d’étudier les conséquences de la présence pigments dans la peau. S’il est maintenant bien établi que les encres rouge, rose ou violette déclenchent davantage de réactions allergiques que les autres, il reste encore beaucoup à découvrir.

« L’ouverture de cette consultation permettra de mener des travaux de recherche sur cette problématique aujourd’hui peu explorée, a souligné le Dr Kluger. Ces travaux permettront de limiter voire prévenir le risque de développement des complications liées aux tatouages mais également d’apporter les meilleures solutions thérapeutiques pour les traiter ».