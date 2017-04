Allergies cutanées

Henné noir : des tatouages qui laissent des marques

Pendant leurs vacances, deux garçons tatoués au henné noir ont été victimes de graves réactions allergiques. Après un mois de traitement, des cicatrices sont toujours visibles.

Symbole abstrait sur les mains, motifs floraux sur les pieds, ou soleil dans le creux des reins… Les tatouages au henné parent notre peau dès que l’été approche. Mais cette technique ancestrale indienne et maghrébine est loin d’être sans danger. Deux petits garçons italiens de 8 et 9 ans partis en vacances en Egypte et en Albanie ont été victimes d’une grave allergie cutanée, rapporte des pédiatres de l’université de Pérugia (Italie) dans International Journal of Environmental Research & Public Health.

Aigle sur l’avant bras pour l’un, dragon dans le dos pour l’autre, les deux garçons ont arboré fièrement leur tatouage temporaire. Tous les deux ont choisi le henné noir. « Dans la nature, le henné noir n’existe pas. Il est dérivé du henné rouge auquel on ajoute différentes substances, dont la plus importante est la paraphénylènediamine (PPD) », expliquent les auteurs. Ce produit chimique permet au dessin de persister plus longtemps sur la peau et être plus sombre. Bémol : sa présence dans la mixture peut provoquer des réactions allergiques graves. Actuellement en Europe, les produits cosmétiques n’ont pas le droit d’en contenir ou alors à des doses très faibles.

Et malheureusement, les deux enfants ont rapidement été victimes de lésions cutanées. Au bout de 2 jours, un œdème et des démangeaisons apparaissent sur le bras du garçon de 9 ans. Pour l’autre enfant de 8 ans, c’est la retouche du tatouage qui a provoqué la dermatite. A son retour en Italie 10 jours après la première application de henné noir, des lésions suintantes et des cloques surviennent. « Généralement, la dermatite prend une forme particulière reflétant le tatouage », décrivent les pédiatres.

