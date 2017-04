Cible une protéine de surface

Mais le hasard n’est pas le seul à saluer. Les différents groupes d’acides aminés ont d’abordé été confrontés à un virus de la grippe. L’heureux élu a été baptisé urumine, en hommage à l’épée indienne souple urumi, produite dans la région d’origine de la grenouille. En réalité, le peptide s’apparente plus à un couteau suisse. Car il est capable de combattre plusieurs souches de la grippe.

En laboratoire, l’urumine a été confronté à différentes variantes de la grippe saisonnière, survenues à différentes époques. La plus vieille souche datait de 1934. Le peptide est efficace contre une bonne partie d’entre elles. Et pour cause : elle cible une protéine exprimée à la surface du virus de la grippe, l’hémagglutinine – le fameux « H » de H1N1. Cette protéine est essentielle pour infecter les cellules de l’hôte. L’urumine interfère avec ce processus et, en le déstabilisant, permet de tuer le virus de la grippe.

Un premier test sur la souris a été concluant. Mais il faut encore stabiliser le procédé, et surtout, le rendre tolérable pour l’être humain. Dans l’intervalle, les épidémies risquent donc de se reproduire.