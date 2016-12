Un bébé à 3 ADN



L'année 2016 a aussi été marquée par plusieurs avancées dans le domaine de la génétique. En septembre on a ainsi appris la naissance du premier bébé « à 3 ADN ». La naissance a eu lieu au Mexique, mais les parents étaient Jordaniens, et c’est l’American Society for Reproductive Medicine qui avait alors confirmé la nouvelle. La technique, toujours décriée, permet d’éviter la transmission de maladies génétiques mitochondriales, portées par la mère, à sa descendance. L’ovule d’une donneuse, contenant des mitochondries saines, est utilisé pour recueillir le patrimoine génétique de la mère et du père biologiques. En décembre, le Royaume-Uni est devenu le premier pays à autoriser officiellement cette pratique.





La saga CRISPR-Cas9



Un nom énigmatique pour un outil de génie génétique dont tous les médias se sont faits l’écho. Un succès médiatique mais surtout scientifique. En quatre années, la méthode développée par la Française Emmanuelle Charpentier et l’Américaine Jennifer Doudna a conquis des milliers de laboratoire de recherche. CRISPR-cas9 permet aujourd’hui de facilement « éditer » le génome de n’importe quelle cellule : modifier, supprimer ou remplacer un gène est possible à moindre coût et surtout dans un temps très réduit par rapport aux méthodes précédentes.

Une découverte qui n’a pas fini de nourrir des débats éthiques, mais pourrait rapidement valoir un prix Nobel au duo de chercheuses. Avant il faudra cependant attendre la décision du Bureau américain des brevets : les chercheuses sont en procès avec un autre scientifique du MIT (Boston) depuis 2 ans pour obtenir la propriété de la méthode. La décision devrait être rendue en février 2017.





Une pilule pour les hommes ?



L’année ne saurait se conclure sans une mention à l’Arlésienne qu’est la contraception masculine. Une méthode très similaire à la pilule féminine a livré ses résultats. Les effets secondaires sont étonnamment proches : troubles de l’humeur, baisse de libido, acné… Excessif pour les chercheurs, qui veulent en réduire la fréquence avant de songer à commercialiser une pilule pour homme. Les femmes, elles, continuer de faire avec.