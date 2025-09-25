Des scientifiques développent un cocktail de virus pour combattre les superbactéries

Un mélange de virus pour lutter contre les bactéries résistantes aux antibiotiques. Appelé phagothérapie, ce procédé repose sur l’utilisation de virus bactériens, appelés "bactériophages". Dans Nature Microbiology, des chercheurs américains et australiens expliquent comment ils ont mis au point ce cocktail.

Lutter contre les bactéries résistantes au traitement

"Le traitement, baptisé Entelli-02, est un cocktail de cinq phages conçu spécifiquement pour cibler le complexe Enterobacter cloacae (ECC), un groupe de bactéries responsables d'infections graves et souvent difficiles à traiter", indiquent-ils. Selon leurs données, ces infections ont causé plus de 200.000 décès dans le monde en 2019. D’après le site du gouvernement canadien, ces bactéries peuvent causer de nombreux types d'infections, dont des abcès cérébraux, des pneumonies, des méningites, des septicémies ou encore des infections des voies urinaires. Ces agents pathogènes sont présents dans de nombreux hôpitaux à travers le monde et peuvent présenter des résistances aux traitements antibiotiques courants.

Un cocktail de virus capable d’éliminer une bactérie résistante

Dans leurs travaux, les chercheurs ont utilisé d’abord trois bactériophages. "Nous avons amélioré le cocktail en adaptant génétiquement les virus afin d'élargir leur spectre d'hôtes, puis en sélectionnant deux phages supplémentaires offrant de meilleurs résultats thérapeutiques", indique le Dr Dinesh Subedi, auteur principal de l’étude. Selon ce spécialiste, le produit final permet de détruire un large éventail d’Enterobacter. Au cours de l’étude, il a permis de réduire la charge bactérienne chez les souris infectées de plus de 99 %. Le produit final est destiné à être administré en intraveineuse dans des hôpitaux.

Antiobiorésistance : une menace pour la santé mondiale

"Nous comblons le fossé entre les traitements antimicrobiens à large spectre et la phagothérapie personnalisée afin de proposer une solution prête à l'emploi, à la fois ciblée et évolutive, estime le Professeur Anton Peleg, co-auteur. Nous disposons désormais d'un produit prêt à l'emploi pour traiter rapidement certaines de nos infections les plus difficiles." Pour l’heure, le médicament est disponible pour un usage compassionnel, c’est-à-dire qu’il peut être utilisé chez des patients en échec thérapeutique avant son autorisation de mise sur le marché. L’équipe de recherche espère que ce modèle de cocktail de bactériophages pourra être reproduit à l’avenir. "La résistance aux antibiotiques est l'un des plus grands défis de la médecine moderne", rappelle professeur Jeremy J. Barr, directeur de ces travaux. Selon l’Organisation Mondiale de la Santé, il s’agit de l’une des plus graves menaces pour la santé mondiale.