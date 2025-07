Endocardite : l’état de vos ongles peut alerter sur la maladie

Les ongles peuvent donner de précieuses informations sur la santé. La présence de petites lignes, dans le sens de la pousse, de couleur rouge foncée peut être le signe d’un problème cardiaque. Comme l’explique l’Institut de Cardiologie de l’Université d’Ottawa, ces traits, appelés hémorragies linéaires sous-unguéales, sont l’un des symptômes de l’endocardite, une infection des valves cardiaques.

Trait sous l’ongle : quels sont les autres symptômes de l’endocardite ?

Certains autres signes sont plus courants comme la fièvre, les frissons, les sueurs nocturnes, la fatigue ou les douleurs musculaires et articulaires. Mais la pathologie peut aussi se manifester par des tâches rouges sur la paume des mains et la plante des pieds. L’Institut de Cardiologie précise également que la présence de nodules, de petites bosses, rouges sur la pulpe des doigts, de tâches rouges voire violacées sur la peau ou d'enflures aux pieds peuvent en être une manifestation. "Les symptômes peuvent apparaître de façon soudaine (en quelques jours) ou progressive (sur plusieurs semaines ou mois)", précise l’Institut.

Quelles sont les causes de l’endocardite ?

Cette infection des valves cardiaques est causée par la propagation de micro-organismes, souvent une bactérie, dans la circulation sanguine, arrivés dans l’organisme par une autre partie du corps, comme une plaie ouverte par exemple. "Les bactéries les plus souvent incriminées sont les streptocoques (dont la porte d'entrée est le plus souvent dentaire ou digestive), les staphylocoques (dont la porte d'entrée est souvent cutanée, ou liée à des cathéters infectés) et les entérocoques (dont la porte d'entrée est souvent urinaire ou digestive)", indiquent les Hospices Civils de Lyon. La maladie est rare, mais certaines personnes sont plus à risque : celles ayant une valve cardiaque endommagée, une valve cardiaque artificielle ou une malformation cardiaque. En France, environ 1.500 cas sont recensés chaque année.

Endocardite : la prise en charge doit être rapide

En cas d’endocardite, il y a un risque de complications, dont l’accident vasculaire cérébral, l’embolie pulmonaire ou l’insuffisance cardiaque. "L’endocardite infectieuse est une maladie grave qui peut causer la mort", alerte l’Institut de Cardiologie de l’Université d’Ottawa. Pour la soigner, les médecins prescrivent des antibiotiques, ou des antifongiques, pendant plusieurs semaines ou mois. Dans les cas les plus graves, une opération chirurgicale est nécessaire pour retirer les tissus abîmés voire pour remplacer la valve cardiaque. "Une personne qui a fait une endocardite infectieuse est plus à risque d'en refaire que la population générale, soulignent les Hospices Civils de Lyon. (…) La survenue de fièvre ou frisson prolongée, même des années après l'endocardite infectieuse, doit alerter et entraîner la réalisation de prélèvements sanguins (hémocultures) sans avoir recours à des antibiotiques à l’aveugle."