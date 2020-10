Michel Drucker hospitalisé : comment a-t-il attrapé son endocardite chez le dentiste ?

L'ESSENTIEL La pathologie s’est développée suite à la contraction d’un staphylocoque lors d'une visite de Michel Drucker chez son dentiste.

L’endocardite infectieuse se produit quand des bactéries entrent dans la circulation sanguine et sont transportées vers des valvules cardiaques précédemment endommagées et s’y fixent.

L’endocardite infectieuse peut provoquer un accident vasculaire cérébral ou endommager la rate, les reins ou d’autres organes.

"Il est en convalescence, ça se passe bien". La vétérinaire du PAF Hélène Gateau a donné des nouvelles de Michel Drucker, opéré du cœur le samedi 26 septembre et hospitalisé depuis.



Un essoufflement anormal





Le présentateur star du service public a été touché par une endocardite infectieuse, c’est-à-dire une inflammation des structures et de l'enveloppe interne du cœur, qui peut potentiellement endommager les valves cardiaques. La pathologie, détectée suite à un essoufflement anormal, s’est développée suite à la contraction d’un staphylocoque lors d'une visite de Michel Drucker chez son dentiste.





L’endocardite infectieuse se produit quand des bactéries entrent dans la circulation sanguine, puis sont transportées vers des valvules cardiaques précédemment endommagées et s’y fixent. Certaines procédures chirurgicales, dentaires ou médicales peuvent être un vecteur de l’infection, tout comme une lésion de la peau, de la muqueuse buccale ou des gencives*.



Déboucher les artères coronaires





L’endocardite peut aussi être non infectieuse. Dans ce cas, des caillots de sang exempts de micro-organismes se forment sur les valvules cardiaques et sur l’endocarde adjacent. L’endocardite non infectieuse mène parfois à une endocardite infectieuse, parce que les micro-organismes peuvent se fixer sur les caillots de sang fibreux et s’y développer.