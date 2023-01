Ongles : ces signes peuvent indiquer une mauvaise santé

L'ESSENTIEL De nombreuses petites anomalies peuvent affecter vos ongles, une alimentation équilibrée et une bonne hygiène peuvent y remédier.

Si les maux persistent, ils peuvent être le signe d'une affection médicale, la consultation d'un médecin est alors recommandée.

Parfois, il arrive que nos ongles soient abimés. Rassurez-vous, la plupart du temps, c’est anodin et lié à certaines carences. Montre-moi tes ongles et je te dirai ce que tu as !

Des facteurs liés à l'alimentation et au mode de vie

Stries blanches, ongles cassants ou dédoublés : ces troubles sont souvent liés au mode de vie et à l'alimentation. Par exemple, des ongles fissurés ou cassants sont souvent le résultat d'une mauvaise alimentation, des ongles mous indiquent une carence en protéines, des ongles tachetés de blanc (également appelés leukonychia) révèlent un manque de calcium ou de vitamine C, et des ongles striés sont dus à une insuffisance de silice et de fer.

Bonne nouvelle : pour ces différents problèmes, le retour à une alimentation équilibrée et à une bonne hygiène devrait suffire à redonner de la beauté à vos mains.

Les ongles jaunes sont principalement associés à la consommation de tabac ou à la pause fréquente de vernis, mais ils peuvent également être le symptôme d'une pathologie plus grave : psoriasis, diabète, jaunisse, tuberculose, sinusite ou problèmes de thyroïde, auquel cas vous aurez besoin d'une consultation médicale.

Selon l'association France Psoriasis, le psoriasis des ongles est souvent mal diagnostiqué et peut également donner à vos ongles un aspect particulier, avec des altérations de surface, une coloration orangée ou un décollement de l’ongle. La plupart du temps, il est traité avec des dermocorticoïdes locaux, des injections de corticoïdes ou encore par des UV.

Enfin, les activités manuelles, le trempage prolongé des mains dans l'eau ou tout simplement la vieillesse se ressentent sur vos ongles.

Ongles abîmés : quand faut-il consulter un médecin ?

Même si les petites anomalies des ongles sont généralement anodines, si les symptômes persistent malgré une bonne hygiène et une alimentation équilibrée, la consultation d'un médecin est conseillée.

Le site Web américain Medical News Today recommande de voir son médecin si vous êtes préoccupé par l'un des symptômes suivants sur vos ongles : modification de la forme ou de l'épaisseur, gonflement, décoloration, rougeur, douleur ou saignement autour de l'ongle, ou encore décollement de l’ongle.

Une tache noire sur un ongle n’est jamais bon signe si vous n'avez pas eu de choc auparavant, elle peut alors être liée à un mélanome malin. "Il se soigne comme un cancer de la peau. Il faut être vigilant car même s’il est moins répandu, il peut être dangereux", explique le dermatologue Mostefa Rafaa, interrogé par Femme Actuelle.

Comment prendre soin de vos ongles ?

Pour avoir de belles mains, des règles simples et régulières d'hygiène et de beauté doivent être adoptées en plus de l'alimentation.

Parmi elles, coupez les ongles après le bain ou la douche lorsqu'ils sont plus mous, coupez-les droits, arrondissez doucement les pointes et laissez les cuticules pour protéger les ongles. Il est également important de penser à hydrater ses ongles, ce que l'on a tendance à oublier lorsque l’on hydrate ses mains. Enfin, vous devez également éviter l'utilisation à long terme de vernis à ongles, de dissolvant et de faux ongles.