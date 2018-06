Ongles jaunes : quels sont les causes et traitements ?

Lorsque nous sommes en bonne santé, nos ongles sont en général translucides, légèrement rosés, laissant apparente la couleur de notre peau. Principalement constitués d’une protéine durcie appelée kératine, les ongles sont composés de plusieurs couches, parmi lesquelles la plaque de l’ongle, c’est-à-dire la coquille extérieure que l’on vernit et que l’on lime.

Cette partie de l’ongle est particulièrement concernée par le changement de couleur : il arrive qu’elle devienne jaune.

Les causes bénignes des ongles jaunes

Certaines causes peuvent expliquer ce changement de coloration de l’ongle. Tout d’abord, le vieillissement : des changements dans la couleur, l’épaisseur et la forme des ongles peuvent survenir à mesure que l’on vieillit. Cette coloration, si elle peut être considérée comme inesthétique, est heureusement sans conséquence sur la santé et ne doit pas être une source de préoccupation.

Les fumeurs sont aussi confrontés aux ongles jaunes : c’est la nicotine qui est la cause du changement de coloration.

Une utilisation prolongée et/ou excessive de vernir à ongles peut aussi être à l’origine d’une décoloration des ongles, en particulier si les couleurs utilisées tirent sur le rouge ou l’orange.

Bien que désagréable, la dernière cause bénigne des ongles jaunes est une infection fongique des ongles appelée onychomycose. Elle nécessite la consultation d’un médecin et un traitement.

Les causes pathologiques des ongles jaunes

Il peut aussi arriver que les ongles jaunes soient le symptôme d’une pathologie plus grave : le psoriasis, le diabète, la jaunisse, la tuberculose, la sinusite ou les problèmes de thyroïde. Les ongles jaunes peuvent aussi être le symptôme d’une accumulation de liquide dans les tissus du corps ou lié à la prise de certains médicaments.

Il est alors conseillé de consulter un médecin et de l’informer de tout autre symptôme tels que des douleurs, des saignements ou des gonflements au niveau des ongles, ainsi que des changements de la forme ou de l’épaisseur de la plaque de l’ongle.

En effet, il existe également une maladie appelée communément le syndrome des ongles jaunes. Cette pathologie très rare entraîne le jaunissement des ongles, qui se détériorent lentement. Ce syndrome des ongles jaunes présent également des symptômes plus sévères, notamment des problèmes respiratoires et un gonflement des membres inférieurs.

Comment traiter les ongles jaunes ?

Si aucune cause pathologique ou infection fongique n’est à l’origine de leur couleur, les ongles jaunes peuvent être traités de manière naturelle. Parmi les "remèdes de grands-mères" connus, celui qui consiste à tremper l’ongle affecté dans un mélange d’eau chaude et de bicarbonate de soude, ou alors d’appliquer du vinaigre d’alcool sur l’ongle. Il est aussi possible d’utiliser l’huile essentielle de tea tree pour redonner aux ongles leur couleur d’origine : mélangée avec une huile neutre, elle peut être appliquée sur l’ongle.

Comment prévenir l’apparition des ongles jaunes ?

Maintenir une bonne hygiène des mains, des pieds et des ongles peut aider à prévenir les ongles jaunes. Ne pas oublier de laver régulièrement ses ongles, de les garder en les séchant bien après le lavage.

Il est aussi conseillé de désinfecter régulièrement son coupe-ongles, de porter les chaussures propres et aérées et de changer tous les jours de chaussettes.