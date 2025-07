Pour booster le bien-être familial et les capacités des enfants, allez au parc

Réduction du stress, liens renforcés, forme physique… Les activités en plein air font du bien aussi bien aux petits qu’aux grands. Des chercheurs de l’université de l’Illinois à Urbana-Champaign ont mis en évidence qu’avoir un espace vert ou un parc à proximité du domicile booste les compétences cognitives des jeunes enfants ainsi que le bien-être de la famille.

L’étude a été publiée dans la revue Children, Youth and Environments.

L’accès à des espaces verts lié à des meilleures performances cognitives chez les enfants

Pour évaluer l’impact des espaces verts sur le développement de l’enfant, l’équipe a repris les données de 435 familles participant au projet STRONG Kids2, une étude longitudinale menée auprès des habitants du Midwest américain. Ils ont également déterminé la proximité d’espaces verts et extérieurs pour chaque foyer.

"Nous avons constaté que la présence d'arbres, d'un bac à sable ou d'un jardin avant l'âge de 2 ans était associée à une meilleure capacité fonctionnelle "froide" (capacité à contrôler son attention, son comportement et ses pensées, NDLR) à 4 ans", explique l'auteure principale de l’étude Samantha Iwinski dans un communiqué.

"Les arbres et un bac à sable favorisent les interactions sensorielles et s'intègrent à un espace de jeu naturel, offrant des occasions de toucher, de sentir et potentiellement d'escalader."

Le fait de disposer d'un espace extérieur pour s'asseoir ou de vivre dans une ferme était associé à une meilleure fonction exécutive "chaude” (habileté à réguler ses émotions, NDLR) à 4 et 5 ans, respectivement. "Cela pourrait être lié à la socialisation et aux liens. Les communautés agricoles sont souvent très soudées. Avoir une terrasse offre l'occasion de s'asseoir ensemble et de discuter", note la scientifique.

Moins de chaos domestique grâce à la nature

La famille bénéficie aussi des espaces verts. Les chercheurs ont constaté que leur présence était liée à des niveaux plus faibles de “chaos domestique” (bruits, emploi du temps changeant…). Ainsi, pour eux, avoir des activités de nature en famille améliore le bien-être des enfants et des adultes.

Autre constat : les enfants de 2 et 4 ans ayant une vie familiale bousculée avaient de moins bonnes fonctions exécutives que les autres. "Mais nous avons constaté qu'un chaos domestique plus important plus tôt dans la vie se traduisait en réalité par de meilleures capacités exécutives à quatre ans. Cela pourrait s'expliquer par le fait que les enfants développent résilience et adaptabilité, apprenant à se réguler dans un environnement chaotique", ajoute Samantha Iwinski.

Pour les auteurs, leurs résultats soulignent l'importance de favoriser l'accès aux espaces verts et d'encourager les activités de plein air en famille. "Les recherches montrent que les enfants des familles à faible revenu sont ceux qui souffrent le plus de privation de nature. Il serait donc important de mettre en œuvre des politiques qui aident les communautés les plus modestes à avoir davantage d’espaces verts et de moyens d’interaction, et de garantir que chacun se sente le bienvenu et en sécurité dans les environnements extérieurs", souligne l’experte. Elle ajoute que les parents peuvent de leur côté encourager leur progéniture à aller dehors, en montrant l’exemple et en proposant de jouer ensemble dehors.

"Il ne s'agit pas seulement d'aider votre enfant, mais aussi vous-même, car les activités de plein air favorisent la santé mentale de tous", conclut-elle.