Comment aider son enfant en cas de conflits au parc ou à la crèche ?

Quand les enfants se disputent un jouet ou un espace de jeu, la tentation pour les adultes est d’intervenir immédiatement pour calmer la situation. Cependant, ces conflits représentent une opportunité précieuse pour qu'ils apprennent à gérer leurs émotions, comprendre l’autre et résoudre des problèmes.

Comprendre les comportements des tout-petits

Les tout-petits, par nature, sont égocentriques et possessifs. Ils agissent de façon impulsive pour obtenir ce qu’ils veulent, allant jusqu’à taper, crier ou mordre. Loin d'être des signes de malveillance, ces comportements sont le reflet de leur stade de développement.

C'est souvent après l’âge de 3 ans, que les conflits surgissent lorsque leurs besoins ou envies s’entrechoquent. En tant qu’adulte, il est essentiel de garder à l’esprit que ces situations sont normales et qu’elles offrent une chance pour les enfants de développer des compétences sociales importantes, comme le partage, l’empathie et l’autocontrôle.

Intervenir pour guider et non imposer

Lorsqu’une dispute éclate, approchez-vous tranquillement et interrompez tout geste agressif. Ensuite, aidez les enfants à nommer leurs émotions et exprimer ce qu’ils ressentent. Par exemple, vous pouvez dire « Je vois que tu es en colère parce que tu veux jouer avec ce camion, mais ton ami l’utilise encore. Que pourrions-nous faire pour que tout le monde soit content ? ». De cette façon, vous aider les enfants à se sentir compris pour mieux collaborer.

Vous pouvez aussi les encourager à proposer eux-mêmes des solutions. Cela peut être de jouer à tour de rôle, choisir un autre jouet ou attendre leur tour.

Encourager l’autonomie et l’empathie

Au fil du temps, les enfants commencent à prendre conscience des besoins des autres et à développer leur capacité à se mettre à leur place. Par exemple, si l’âge diffère entre deux enfants qui se disputent, vous pouvez expliquer au plus grand « Tu étais aussi petit avant, et tu as appris à partager. Peut-être que tu peux l’aider à comprendre ? ». De cette façon vous renforcez l’empathie et la coopération.

De même, si un enfant est souvent en conflit avec un groupe, il peut avoir besoin d’un soutien spécial pour s’intégrer. Proposez des activités qui correspondent à ses intérêts pour qu’il se sente valorisé et n'oubliez pas de le féliciter pour ses progrès pour renforcer sa confiance et son envie de résoudre les conflits de manière constructive.

En savoir plus : "Quand les enfants apprennent à gérer leurs conflits - Le guide des parents et professionnels de l'éducation : la méthode SAPAS" de Stéphanie Morand et Cécile Gerst.